La escandalosa revelación sobre Cris Morena en la época de Casi Ángeles

Embed Este momento fue el más picante de la noche. Cris Morena mandando al frente a la China Suárez y Nico Riera y la China Suárez le tira un palito: "vos no sos de gritar, no?" pic.twitter.com/2LcCqdXlro — Fico (@ffico) August 29, 2024

A la China Suárez no le gustó un comentario que hizo Cris Morena sobre su relación pasada con Nico Riera: “Los gritos en los pasillos, matándose. Estaban demasiado enamorados en ese momento”. Fue entonces que no se quedó callada.

“¿Pero Cris, vos no sos de pelearte no? Vos sos super tranquila”, deslizó la China con cierta picantez con el fin de evidenciar que los tratos no eran muy buenos, ya que se alteraba fácilmente con las complicaciones del día a día. ¿Quedó todo mal o fue una broma?