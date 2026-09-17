De Keith Richards a Paco y Catriel: presentaron las primeras canciones del álbum oficial del GTA 6 La banda sonora reunirá a figuras como Travis Scott, Future, Metro Boomin y Rauw Alejandro. El disco se lanzará el 19 de noviembre, junto con el videojuego para PlayStation 5 y Xbox Series X/S, pero ya es tendencia tras el adelanto de sencillos de artistas como los del guitarrista stone y el dúo argentino. Por Agregar C5N en









El álbum completo del GTA 6 contatá con 34 canciones.

Rockstar Games anunció Grand Theft Auto VI: The Album, un lanzamiento discográfico independiente que acompañará la llegada de la nueva entrega de la franquicia. El álbum estará compuesto por 34 canciones inéditas y contará con la participación de artistas de distintos géneros, entre ellos Travis Scott, Future, Metro Boomin, Rauw Alejandro y Keith Richards.

El disco estará disponible el 19 de noviembre de 2026, la misma fecha prevista para el lanzamiento de GTA VI en PlayStation 5 y Xbox Series X/S. El álbum ya puede ser preguardado en las principales plataformas de música, mientras que Rockstar presentó varios sencillos que permiten anticipar parte del repertorio.

Entre las canciones difundidas se encuentran “That’s It”, de Yung Lean junto a Future y Metro Boomin; “Rhyno”, de Travis Scott, producida por Guy-Manuel de Homem-Christo; “Sexy Magic”, de Ca7riel & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. y Etienne de Crécy; “Last Thing You Need”, de Morgan Wallen; “Macacoa 2000”, de Rauw Alejandro; y “Bright Lights, Big City”, de Keith Richards.

El rol clave de la música en el GTA La música ocupa un lugar destacado en la identidad de Grand Theft Auto, especialmente a través de las emisoras de radio que acompañan al jugador durante los recorridos por el mundo abierto. En esta ocasión, Rockstar decidió ampliar esa propuesta mediante un álbum comercial asociado directamente con el videojuego y desarrollado junto con Atlantic Records.

La nueva entrega estará ambientada en Leonida, un territorio inspirado en el estado de Florida, e incluirá una nueva versión de Vice City. La historia estará protagonizada por Jason y Lucía, mientras que las canciones buscarán acompañar la atmósfera de esos escenarios y sus diferentes ambientes.