Cuál es la microbikini que la China Suárez lució mientras disfruta de unas vacaciones en solitario

La China Suárez posó con una microbikini taparrabos y bata transparente con plumas y sorprendió a sus seguidores. La modelo se fotografió en el alojamiento donde se está quedando a descansar en su viaje y marcó tendencia con su look. Además, dejó algunas palabras para sus fans sobre su última experiencia.

Los fruncesfueron los protagonistas en su conjunto, el cual además incluyó un corpiño de molde triangular simple, y con breteles finos. Por otro lado, para la parte inferior optó por una bombacha colaless, estilo taparrabos y con tiras de ajuste a ambos lados de las caderas.

Por encima de su conjunto le sumó, para completar su look, un salto de cama semitransparente a tono con detalles de plumas en las mangas y tiras de satén en la terminación.

“La etapa de viajar solo no se la salteen”, escribió la China Suarez en el texto de la publicación. El posteo sumó rápidamente miles de "me gustas" y comentarios por parte de sus seguidores, quienes elogiaron su look y su estilo. Nuevamente, confirmó que es un ícono de la moda y que está atenta a las novedades del mundo fashionista.

Cómo es la colección de microbikinis que lució Aixa Abasto, la mamá de Zoe Bogach de Gran Hermano

Aixa Abasto, la madre de Zöe Bogach de “Gran Hermano” es una fanática de las microbikinis. En su cuenta de Instagram, se la puede ver vistiendo diferentes modelos, desde estampados con flores, conjuntos bicolores y mixtos. Su hija se despidió recientemente del famoso reality luego de la visita de su familiar, quien ahora se sumó a la escena mediática y se pudo descubrir sus poses con estos conjuntos que marcarán tendencia para la próxima temporada.

La madre de la "Barbie" de la casa más famosa, eligió para una tarde bajo el sol un traje de baño de dos piezas diminuto estampado con un diseño textil floreado en tonos rosados. Con este conjunto a tono con la moda Barbiecore, incluyó un corpiño triangular XXS y bombacha colaless ultracavada con tiras de ajuste a ambos lados de las caderas atadas en forma de moño.

En otra imagen, posó con otra microbikini estampada, demostrando que es uno de sus diseños favoritos. En esta ocasión, posó a orillas del mar con un conjunto de dos piezas el cual contó con un dibujo abstracto, con una dupla que incluyó una bombacha colaless ultracavada diminuta, estilo taparrabos.

Aixa Abasto también se sumó a la moda de las microbikinis mixtas, las cuales son una de las tendencias del 2024. En otra de las postales que compartió en su perfil, llamó la atención con un traje de baño de dos piezas en negro y azul eléctrico. El conjunto incluyó un corpiño triangular con pequeños volados. La bombacha contó con un diseño diminuto, colaless y con tiras regulables. Su look lo complementó con un gorro color natural con detalles en negro y un par de lentes de sol XXL en total black con vidrio superopaco.

Finalmente, vistió una microbikini de dos piezas en colores shocking. Este conjunto contó con un corpiño tipo push-up y bombacha colaless de tiro alto. Sentada a orillas de mar, le agregó unos anteojos de sol negros y eligió tener el pelo suelto.