La China Suárez aprovechó las playas de Brasil y lució una microbikini negra mientras hacía un challenge

china suarez microbikini Instagram

A raíz de los rumores sobre su estado sentimental, las indirectas hacia Rusherking y diversas versiones sobre sus parejas o vínculos amorosos, la China Suárez también subió otro video vistiendo la misma microbikini y en el mismo lugar de la playa para parodiar otro challenge en donde mencionó estos rumores. La actríz escribió "Cuando me inventan novios y no entienden que yo me quiero quedar soltera" en la parte superior del video. En esta red social y acumula más de 1 millón de seguidores y sigue marcando tendencia desde sus videos y sus looks.