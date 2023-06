La China Suárez al estilo Baywatch: microbikini roja y bandera de "alto riesgo"

La China Suárez lució una microbikini roja en las playas de Brasil. La modelo se encuentra en ese país descansando por sus vacaciones. Se mostró j unto a una bandera roja que utilizan los guardavidas para informar el estado del mar. Este traje de baño está inspirado en el modelo que usaban en la icónica serie de Baywatch.

A la China Suarez se la vio con un conjunto rojo compuesto por un corpiño de tiras ajustables y una braga cavada con tiras que también se podían ajustar pero a ambos lados de la cadera. Para completar su look eligió estar sin maquillaje y con cabello suelto

China suarez microbikini roja Instagram

"Alto riesgo" escribió la China Suarez en el posteo de su red social en donde se la vio luciendo esta malla. Superó en cuestión de horas los 200 mil "me gusta" y ya acumuló cientos de comentarios referidos a su look, sus tatuajes y la playa en donde se encuentra. La actriz se encuentra en Río de Janeiro y aprovecha este viaje para subir fotos del día a día de sus vacaciones.

China Suarez microbikini roja Instagram

Ivana Nadal lanzó una microbikini blanca que promete ser furor en el verano

Exprimiendo hasta la última hora de sol y calor en México, Ivana Nadal lució una microbikini off white de dos piezas cavada y corpiño con aro en las playas de Tulum, desde donde sigue marcando tendencias con su look. Conocida por su fanatismo por el verano y las altas temperaturas, la influencer pasa sus tardes en el mar del caribe y en esta ocasión sorprendió a sus seguidores vistiendo una microbikini off white, este traje de baño contó con dos piezas diminutas con un corpiño con taza y una bombacha colaless ultracavada.

Ivana Nadal microbikini Instagram

En poco tiempo en línea que estuvo esta foto de Ivana Nadal, acumuló más de 10 mil "me gusta" y cientos de comentarios elogiando su traje de baño y la playa en la que se encontraba. “Estrenamos la 2da... ¿la viste?”, escribió en la publicación de la foto, dejando con intriga a sus 2 millones y medio de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram.