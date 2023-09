La catarata de elogios de Owen Wilson hacia Lionel Messi: "Es mi jugador favorito"

Pero esto no fue lo único, sino que se anticipó al encuentro que posteriormente compartieron: "No puedo esperar a ver a Messi en persona. Estoy emocionado, como un pequeño niño en Navidad". De esta manera, el reconocido actor no dudó en reconocer todo su fanatismo por el futbolista de Inter Miami.

Hincha de #LAFC ¡Y FANÁTICO DE LEO MESSI! @agustinbelachur se encontró en el BMO Stadium con Owen Wilson. pic.twitter.com/LEGti65gfk — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) September 4, 2023

Igualmente, Owen Wilson no fue el único famoso que se hizo presente durante el partido disputado en el BMO Stadium, sino que hubo un total de 39 invitados por Los Angeles FC para poder ver a Lionel Messi en vivo. Durante el encuentro, fueron apareciendo paulatinamente diferentes famosos en la transmisión, viralizándose las reacciones de muchos de ellos a la forma de jugar del capitán de la Selección argentina.