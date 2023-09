La extensa lista de superestrellas que fueron a ver a Lionel Messi contra Los Angeles FC

Según informó el propio club de California, la lista de superestrellas que se hará presente en el BMO Stadium está compuesta por 39 personas. Para tener un orden, se puede diferenciar comenzando por cantantes y bandas: Alemán, B-Real y Eric Bobo de Cypress Hill, Liam Gallagher, Selena Gomez, Nas, Shavo Odadjian de System of a Down, Rage Against the Machine, Rüfüs Du Sol y Tyga.