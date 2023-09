El cálido mensaje de Selena Gómez a Lionel Messi: "Te amo..."

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fjaimeor96%2Fstatus%2F1698529628166492643&partner=&hide_thread=false La reacción de Selena Gómez, actriz de Hollywood, al disparo de Lionel Messi que fue salvado por la defensa rival de LAFC #InterMiamiCF #Messi pic.twitter.com/5u9C9soIgl — Jaime Ojeda (@jaimeor96) September 4, 2023

De hecho, la ex chica Disney fue más allá y le dejó unas cálidas palabras al capitán albiceleste. Luego del partido, un periodista de ESPN fue a buscarla para que le dijera algo sobre el jugador más famoso de la MLS. "¿Puedes dejar un mensaje a Leo Messi?", le preguntó. "Sí, te amo mucho", respondió ella, emocionada.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fguilhermesacco%2Fstatus%2F1698561128203227465&partner=&hide_thread=false “Puede dejar un mensaje a Leo Messi?”



“Sí, te amo mucho”



Eu te amo, Selena Gomez. Eu te amo. pic.twitter.com/o7dWPlEiKw — Guilherme Sacco (@guilhermesacco) September 4, 2023

La emoción del príncipe Harry al ver a Lionel Messi en la cancha

El hermano del príncipe William e hijo del rey Carlos se mostró entusiasmado en la previa del encuentro. Pese a llevar consigo una bufanda del cuadro local, no pudo ocultar su emoción ante la presencia de Messi.

La extensa lista de superestrellas que fueron a ver a Lionel Messi contra Los Angeles FC

Lionel Messi jugó por primera vez en la costa oeste de los Estados Unidos gracias al enfrentamiento entre Inter Miami y Los Angeles FC, por lo que los famosos quisieron aprovechar para estar lo más cerca posible del astro del fútbol mundial.

Según informó el propio club de California, la lista de superestrellas que se hará presente en el BMO Stadium está compuesta por 39 personas. Para tener un orden, se puede diferenciar comenzando por cantantes y bandas: Alemán, B-Real y Eric Bobo de Cypress Hill, Liam Gallagher, Selena Gomez, Nas, Shavo Odadjian de System of a Down, Rage Against the Machine, Rüfüs Du Sol y Tyga.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJuannDis%2Fstatus%2F1698556120455889208&partner=&hide_thread=false Efecto Lionel Andrés Messi. El tipo llegó para revolucionar a los Estados Unidos. Show total.



pic.twitter.com/o5RTtqTcVq — (@JuannDis) September 4, 2023

Por el lado de los actores, es la categoría con más integrantes: King Bach, Connie Britton, Gerard Butler, Jaime Camil, Leonardo DiCaprio, Tom Holland, Tom Ellis, Will Ferrell, Brendan Hunt, Mario Lopez, Xolo Mariduena, Tobey Maguire, Edward Norton, Glen Powell, Hannah Stocking, Jason Sudeikis, Oliver Trevena, Owen Wilson y Steven Yeun.

En cuanto a los deportistas, LAFC señaló que estarán: Mookie Betts (béisbol), James Harden, LeBron James, Clayton Kershaw (béisbol), Magic Johnson, Julio Urías (béisbol), Mario Williams (fútbol americano) y Caleb Williams (fútbol americano). De esta manera, el alero de Lakers repite presencia tras ir a ver el debut de Messi frente a Cruz Azul.

Además de todos los mencionados, también estuvo presente el Príncipe Harry, quienes renunciaron al tratamiento de alteza real del Reino Unido. Así, la noche estuvo repleta de superestrellas, aunque el más importante de todos se encontró en el césped y con la camiseta 10 de Inter Miami.