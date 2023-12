La bronca de Pampita cuando Benjamín Vicuña ganó el Martín Fierro de Moda

En ese contexto, Vicuña ganó la categoría de Actor con Mejor Estilo, premio al que también estaban nominados Leonardo Sbaraglia, Franco Massini, Ricardo "Chino" Darín, Mike Amigorena y Fernando Dente. Al anunciarse su nombre, la transmisión mostró al chileno e inmediatamente después a Pampita.

La modelo aplaudió pero se mostró seria y en plena conversación con Marcelo Tinelli, sin mirar a su expareja ni lo que pasaba en el escenario. Sin embargo, el momento más tenso se produjo unos segundos después, cuando Vicuña subió a recibir la estatuilla y Pampita se dio cuenta de que la cámara no lo enfocaba a él, sino a ella.

El enojo de la noche de los #MFModa fue de Pampita. Se cansó que la enfoquen cuando nombraban a Vicuña. "Dale, ¿Otra vez?". pic.twitter.com/PNkLQQYT1b — Polito Moreno (@PolitoMor) December 3, 2023

"Dale, ¿otra vez? ¿Otra vez me vas a enfocar?", reprochó con fastidio. Ante su reclamo, la transmisión regresó al escenario y al discurso de agradecimiento del actor. "Esto se lo voy a dedicar... No, no piensen", bromeó Vicuña entre risas. "Se lo voy a dedicar a mis seis amores, a mis seis hijos", concluyó.

Durante esos segundos, la cámara volvió a Pampita y la mostró incómoda ante el comentario. Es que el chiste del chileno hacía referencia a su discurso de julio pasado cuando agradeció al país porque le dio "un amor", algo que en su momento molestó al actual marido de la modelo, Roberto García Moritán.

Sin embargo, la tensa situación no opacó la fiesta para Ardohain, que se llevó dos premios: el Martín Fierro a la mejor trayectoria como modelo y el Martín Fierro de Oro.