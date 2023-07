García Moritán furioso por las palabras de Vicuña a Pampita en los Martín Fierro

Vicuña lanzó "Argentina me dio un amor" en los Martín Fierro y García Moritán no pudo disimular su enojo.

El empresario Roberto García Moritán se refirió al incómodo momento que vivió durante la entrega de los Martín Fierro cuando Benjamín Vicuña subió a recibir su premio y emitió una frase que pareció dirigida a su esposa Carolina Pampita Ardohain y ex del actor.

Julieta Poggio confesó cuál fue el inesperado consejo que recibió de Pampita: "Que no gaste..."

“ Argentina me dio un amor ”, expresó el chileno desde el escenario y acto seguido se río, generando una situación extraña para todos.

“Estaba viendo. Estaba ganando un premio muy importante Benjamín, estábamos todos muy contentos y atentos”, respondió el precandidato a jefe de Gobierno porteño al cronista de LAM que fue a buscar su palabra.

Sobre la frase de Vicuña, García Moritán indicó: “Me tomó un poco por sorpresa, pero te soy sincero, yo lo conozco mucho a Benjamín, tengo un vínculo de familia, soy el padrastro de sus hijos, soy el tipo que está con ellos todos los días”.

Vicuña Pampita Martín Fierro Captura Telefe

“Yo sinceramente creo que él empezó a decir algo con lo que después no se sintió representado y no terminó de redondear la idea, y el no haber terminado de redondear la idea y el morbo de los directores de los Martín Fierro en apurarse a poncharla a Caro, que vive con esa sonrisa y esos ojos iluminados todo el tiempo, generaron un montón de confusión”, comentó notablemente molesto con la situación.

Entonces, el empresario gastronómico reveló lo que ocurrió después de los Martín Fierro. "Él me mandó un mensaje y cuando él empezó a hablarme del tema le dije ‘ya sé, no pasa nada’. Por supuesto hubiera preferido que no pasara, es verdad. En ese momento la sensación fue rara”, explicó.

“Yo aprendo todos los días, creo que él también aprendió mucho de esa noche, y lo importante es que los chicos entiendan que más allá de lo que pase en el día a día hay una familia que los contiene, que los acompaña, que los cuida y que siempre va a estar para ellos”, concluyó.