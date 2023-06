La bizarra situación que vivió María Becerra tras equivocarse de chat: "Le dije que lo agarro y..."

"Estaba hablando con un chico que me estaba chamuyando. Yo estaba ahí en el chamuyo activa y de repente me manda un mensaje como tirándome la onda. Yo estaba hablando, a la vez, con mi amiga y le decía 'le dije esto' y ella me decía 'no, corregí esta palabra"', indicó.

Pero todo se descontroló cuando contó que se equivocó: "Bueno así, le digo a mi amiga 'mirá lo que me mandó', reenvío el mensaje y abajo pongo 'la verdad que estoy que lo agarro y le doy masa toda la noche. Que le doy masa toda la noche, que no sé qué, no sé cuánto y pum. Cuando me fijo todo se lo había mandado a él”.

Agregó: “Le reenvié el mensaje, le dije eso, todo así y quedé loca. Y obviamente uno, cuando se manda esa cagada deja el celular y se va, dejás el celular abandonado a ver qué pasa”.

Pero todo tuvo un final feliz: "Me empieza a sonar el celular, agarro y digo: 'bueno debo ser valiente'. Lo agarro, miro y todo había salido bien porque me puso 'uh que bueno, yo también' y yo 'bueno bien ahí'".