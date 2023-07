La Barbie humana argentina contó sorprendentes detalles de su vida y reveló que busca al "Ken argentino"

En diálogo con Buena Tarde , por C5N , Iglesias expresó que para mostrarse parecida a Barbie, debió incorporar conocimientos sobre maquillajes: "Tuve que aprender a maquillarme. Puedo tener estilistas que vengan a mi casa pero lo hago muchísimo más rápido. No tengo que andar molestando".

Luego, opinó sobre el film y aunque manifestó que le agradó, también esperaba que sea más dirigida para los niños. "Me invitaron al preestreno de la película. Entonces ya sabía de qué se trata. La película me gustó, tiene un mensaje importante. Me hubiese gustado que sea más para niños", reconoció.

En tanto, sorprendió al revelar que tuvo contactos con la producción del Bailando 2023 y que aguarda a que se confirme su presencia en el certamen: "Estamos hablando con el equipo de Marcelo Tinelli. Estoy esperando a que me convoquen del Bailando, quiero dar una imagen y ayudar a los niños, no me interesa la plata, mi misión es que ellos estén incentivados, que sepan que las cosas se pueden lograr".

También precisó de qué manera vive en la ciudad de Los Ángeles: "Cuando vine a Los Ángeles tomé la determinación de que ya no había marcha atrás. Fue una de las mejores decisiones que tomé. En la Argentina me iba bien pero sentía que mi destino era en otro lado. La vida que llevo acá en Los Ángeles es como si fuera una muñeca. Me costó años poder lograrlo".

Iglesias, a su vez, develó que su marido tiene rasgos de Ken, que se trata de otro de los personajes de Barbie: "Mi primera Barbie me la compré de más grande, hace dos años. Yo misma me creé mi mundo de fantasía con personas. Cuando estoy con la persona, no tengo la necesidad de estar con el juguete. Mi marido se parece a Ken. Es rubio de ojos celestes, natural. Yo también quería ir a la Argentina para hacer un casting del Ken argentino".

Por último, Iglesias mostró su alegría por haber sido seleccionada por la revista Barbie de Estados Unidos. "Me puso como la Barbie humana número 1 del mundo. Eso me impresionó, no me lo esperaba, fue una sorpresa", remarcó.