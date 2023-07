La anécdota de cómo nació "M.A", el exitoso tema que popularizó la frase "te estás portando mal serás castigada"

Fue en el 2018, cuando recibió una oportunidad que cambiaría su destino musical. La propuesta de colaborar con el talentoso artista Nisa, proveniente también de Morón, fue un momento decisivo en su carrera. La canción resultante fue su primera producción oficial junto a un artista, y marcó el inicio de una colaboración que pronto daría frutos.

BM, Callejero Fino, La Joaqui, Lola Índigo - M.A (Remix) [Prod Phontana, Alan Gomez] (Video Oficial)

Siguió forjando su camino de ascenso dentro de la producción musical, cuando conoció a REI, otro talentoso músico con una presencia única y una dedicación inquebrantable. "Lo que me gustaba era cómo rapeaba las letras a la música. Pero también lo veía como un artista muy concentrado, como que se lo estaba tomando muy en serio. Y el segundo tema que hicimos fue Pininfarina. Y el resto se fue dando solo así, o sea, fue muy espontáneo todo”, comentó Phontana en diálogo exclusivo con C5N música.

Su colaboración en el éxito Pininfarina fue un verdadero punto de inflexión en sus respectivas carreras, de hecho la canción luego fue remixada por Duki y Neo Pistea impulsando el salto a la fama de Rei, potenciando juntos su carrera artística: "Yo creo que fue algo mutuo. Yo ayudé al crecimiento de REI y él al mío. Seguimos haciendo música juntos y demás, pero nos cambiamos la vida mutuamente”.

Pero Phontana no se detuvo allí; su visión trascendía los límites del género urbano. Atraído por nuevos desafíos, se aventuró en el RKT y el turreo, desafiandose como productor explorando nuevos nuevos ritmos y sonido: “Leonardo Belizan, que es el manager de Rei y de Callejero Fino me mandó un audio de él (Brian Sánchez, a.k.a BM) y apenas lo escuché, fue como ‘este loco tiene una voz increíble para la cumbia’. Él (Brian) me explicò como hacer turreo”.

DSC02550.JPG

Allí Phontana y BM comenzaron a trabajar como equipo, pero el peak del duo artista - productor llegó cuando armaron el exitoso tema M.A (Mejoros Amigos). Este hit se convirtió en un fenómeno que trascendió las fronteras temporales típicas de la industria musical actual.

La pegajosa melodía y la frase distintiva "¿Te estás portando mal? Serás castigada" empezó a sonar en todas partes durante el verano saliendo del radar de sus compositores y tomando vida propia: “Estamos en una industria que tal vez los temas como M.A no perduran y este es un tema que salió en septiembre de 2022, ya estamos a mitad de 2023 y sigue sonando”. Paso de meme a trend, convirtiendo el tema en un fenómeno que sigue resonando en la mente de los oyentes.

Las sesiones de estudio con BM estuvieron marcadas por la espontaneidad y la camaradería, dando lugar a una colaboración que trascendió lo puramente musical: “Con Brian veníamos haciendo temas de reggaetón y fue como ‘¿y si hacemos algo más cumbiero?’ Él tiene una habilidad increíble de hacer música sin letras, sin ninguna instrumentación, sin nada de fondo solo con su cabeza".

"Él había hecho (taraea el ritmo de la canción) y le puse el micrófono y saqué los acordes”, recordó el productor. La canción de BM tiene un remix con Callejero Fino, La Joaqui y Lola Índigo que es considerado uno de los mejores remix de 2023 y que no para de sonar en cada fiesta, en cada trend de tiktok y que sigue posicionándose en las plataformas digitales, considerandose uno de los hits del año y ubicando a Gonzalo Fontana y a Brian Sánchez como artistas revelación en el género.

La habilidad de Phontana para adaptarse y experimentar con diversos estilos musicales lo ha consolidado como un productor versátil y talentoso. Con tan solo 24 años, su presencia en la industria continúa creciendo en un estilo que marca a la música contemporánea.