Kylie Minogue regresa a la Argentina luego de 16 años: cuándo y cómo comprar entradas

La intérprete de Can’t get you out of my head vuelve a Buenos Aires luego de su última visita en 2008, cuando se presentó en el Club GEBA durante su tour KylieX2008. En esta oportunidad presentará todo el material de la dupla de discos Tension y Tension II, entre los que se incluye Padam Padam, además de repasar parte de su extensa trayectoria.

"Te veo Latinoamérica. Tengo escalofríos de emoción…. ¡Argentina! ¡Uruguay! ¡Chile! ¡Brasil! ¡Colombia! ¡México!", escribió la artista en sus redes sociales celebrando el anuncio de su gira por América.

Embed I see you Latin America I have excitement chills …. Argentina! Uruguay! Chile! Brazil! Colombia! Mexico! It’s going to be hot like Chile-le-le For more information visit https://t.co/ZPGopCPy3T pic.twitter.com/t1ICxOgkMF — Kylie Minogue (@kylieminogue) October 24, 2024

Kylie Minogue vendió más de 80 millones de álbumes a nivel mundial y acumula más de 5 mil millones de streams en plataformas a lo largo de su extensa trayectoria. Los premios que recibió incluyen 4 BRITs, 2 MTV Awards y 2 Grammys. Además es la única artista femenina en tener 5 discos en el primer puesto en el Reino Unido por 5 décadas consecutivas.

Aunque dio sus primeros pasos en la música a finales de los ´80 con su disco homónimo Kylie, en la década de los 2000 saltó verdaderamente a la fama por el furor que desató el tema Spinning Around y su disco dance pop Light Years. Su siguiente disco Fever incluyó el hit Can't get you out of my head, que se convirtió en puesto número 1 en más de 40 países, además de Love at first sight o In your eyes, entre otros.

Kylie Minogue fue diagnosticada con cáncer de mama en mayo de 2005. Luego de una serie de tratamientos y una intervención quirúrgica, la artista se recuperó, pero tres años más tarde debió cancelar una gira internacional por recomendación médica. Desde ese momento, impulsa campañas de prevención y concientización sobre la enfermedad.

Cómo y dónde conseguir las entradas para Kylie Minogue en Argentina

Las entradas podrán ser adquiridas desde este lunes 28 de octubre a las 13 a través de la web oficial del Movistar Arena, en preventa exclusiva para clientes de Santander American Express en 6 cuotas sin interés. La venta general con cualquier medio de pago estará disponible desde el martes 29 de octubre a las 13.

Hasta el momento, la productora DF Entertainment no indicó el listado de precios al que se podrán conseguir los tickets.