Karina Jelinek aprovechó la playa para posar en microbikini estampada furor del verano

La respuesta de sus más de un millón de seguidores en Instagram fue inmediata, llenando su publicación de elogios y “me gusta”. Los comentarios se refirieron a su estilo, el cual elogiaron. Con esta última publicación, Karina Jelinek reafirma su estatus como ícono de moda y belleza, inspirando a sus seguidores a vivir el verano con estilo.

Cinthia Fernández volvió a combinar microbikini con vestido tejido aunque esta vez apostó por el total black

Cinthia Fernández sorprendió a sus más de 6 millones de seguidores al vestir una microbikini total black desde sus vacaciones en la Riviera Maya. Siempre a la vanguardia, la modelo y empresaria de trajes de baño no solo comparte sus aventuras y momentos familiares, sino que también aprovecha el buen clima y los paisajes para imponer su estilo con cada publicación.

En esta ocasión, la bailarina optó por una microbikini totalmente negra. El diseño consistió en un top triangular con tiras que se ajustaban detrás del cuello y una parte inferior colaless, destacando por su corte audaz y las tiras laterales para ajustar. Lo más destacado fue la adición de un vestido tejido, también en negro, que sumaba un toque trendy y sofisticado a su look playero. Este detalle le aportó creatividad a su outfit y marcó tendencia.

La publicación de Cinthia Fernández en redes sociales no solo acumuló miles de "me gusta", sino que también se llenó de comentarios en donde sus seguidores dejaron una gran cantidad de elogios. Nuevamente impuso su estilo para dar cuenta de uno de los mejores looks del comienzo del 2024. Con esta publicación se afirma no solo como una figura pública, sino como un ícono de estilo, inspirando a sus seguidores a explorar y expresarse a través de la moda.