Karina Jelinek se lució con una microbikini estampada ideal para el verano

microbikini estampada karina jelinek Instagram

Este conjunto contó con un corpiño triangular de breteles finos y una bombacha taparrabos. A su look además le sumó un bodychain, uno de los accesorios protagonistas de la temporada. También formó parte de su outfit un pañuelo blanco con letras negras anudado en la cabeza.

Por último, completó su look de verano, un peinado de dos trenzas y la elección de no mostrarse con maquillaje. El posteo sumó miles de "me gusta" y comentarios que elogiaron su pose y el mar en donde se encuentra descansando luego de un agitado comienzo de año.

Jennifer Lopez festejó su cumpleaños con una microbikini estampada que es furor para el verano

Jennifer Lopez lució una microbikini estampada y sombrero para festejar sus 54 años. La cantante compartió en Instagram un álbum de fotos del festejo en el que arrancó vistiendo un vestido plateado que luego se quitó para mostrar su traje de baño XXS. A lo largo de varias imágenes, sus seguidores pudieron enterarse de todos los detalles que tuvo la fiesta. Además, la artista remarcó que estará todo el mes celebrando su cumpleaños.

Jennifer Lopez microbikini estampada Instagram

La cantante eligió para este evento un traje de baño diminuto de corpiño triangular y bombacha XXS con breteles finos, de base negra con estampado abstracto en blanco y aguamarina. Además, le agregó a su look de verano una túnica negra translúcida con el mismo estampado de la bikini y un sombrero negro que le aportó un mayor estilismo. Entre los accesorios que eligió, también le sumó un collar de eslabones XL plateado, otro más largo en dorado, brazaletes y aros colgantes color oro.

Jennifer Lopez microbikini negra Instagram

Jennifer López suele compartir cada momento de su vida en sus redes sociales, desde eventos, shows y campañas. Por supuesto que el festejo de su cumpleaños número 54 no podía estar ausente en su perfil, por lo que compartió ese instante con sus seguidores que le dejaron una gran cantidad de "me gusta" y comentarios en donde se pudieron leer miles de saludos por su día y buenos deseos, además de elogiar su look.