Julieta Poggio se cansó de las críticas y le respondió a Pepe Cibrián

Pero meses después de su estreno, el director de "Drácula" se volvió a referir a la joven y apunto contra ella, e hizo una referencia a un inconveniente que tuvo la ex Gran Hermano , que la hizo llegar casi una hora tarde al teatro.

"Un actor, aunque tenga un personajito, tiene que estar tres horas antes en el teatro... Esto es lo que yo hago que mis actores hagan, porque es lo que hago yo como actor y como director. (...) Si un cirujano llega tarde a una operación de corazón, se muere el paciente, ¿verdad? No podés llegar tarde, ¿cómo no llegar tarde? Salgo 5 horas antes", dijo Cibrián.

Y agregó: "El teatro tiene vida, vos no podés matar, quien lo haga, al teatro. Somos un país muy generoso, en España lo queman al teatro, porque hay un respeto, no se puede no cumplir con eso".

Tras las críticas, Poggio salió a responderle al famoso director de forma tajante: "Tiene ese prejuicio porque nunca me vino a ver". Finalmente, señaló: "Qué venga a ver Coqueluche y después hablamos".

El esperado reencuentro de Julieta Poggio y Marcos Ginnochio tras el beso con Coti Romero

Tras el escándalo por el supuesto beso entre Coti Romero y Marcos Ginocchio, llegó el esperado reencuentro entre "el Primo" y Julietta Poggio. Los ex Gran Hermano subieron una historia de Instagram donde se los mostraban juntos. La misma despertó la sospecha entre sus seguidores. ¿El amor nunca se fue?

Después de abandonar el reality show, ambas figuras se adaptaron y comenzaron nuevos proyectos dentro y fuera de la televisión. Julieta Poggio, comenzó abriéndo su camino profesional protagonizando un videoclip de la cantante Flor Vigna y también en la obra teatral Coqueluche.

Mientras que "el Primo" disfruta de una vida fuera de los programas televisivos, en cambio, firmó un contrato con una empresa mundialmente conocida de gaseosas y tuvo que viajar por varios días, a Finlandia. Viaje que se interpuso en la incipiente relación entre las dos figuras.

El tiempo pasó volando, entre algunos rumores como que Coti Romero estuvo a los besos con Marcos Ginocchio en un after, la vida volvió a reunir a Julieta Poggio con "el Primo". No solo eso, sino que se encontraron para entrenar en un gimnasio, no dudaron en sacarse una foto juntos y la compartió en sus redes sociales.

"Back de hoy", escribió en la imagen Julieta junto al emoji de un "fueguito", posteo que también compartió Marcos Ginocchio. Ambas figuras muestran públicamente que tienen una buena relación, se preocupan uno por el otro y se apoyan en sus proyectos.