La pregunta de Marcos Ginocchio a Julieta Poggio que todos querían escuchar: qué le respondió

Fue allí que el salteño quiso saber cómo está de salud Poggio luego de la peligrosa secuencia que vivió con un caballo. Acto seguido comenzó un ping pong de preguntas y respuestas con la joven. “De uno a diez, ¿qué tanto te dolió la patada del caballo?”, le consultó.

Entre risas, Poggio le contestó: “Ocho…me dolió bastante. Quise disimularlo, pero me dolió mucho”. Otros de los momentos de conexión entre ellos fue cuando él le preguntó: "cuál es su trago favorito", y la bailarina le respondió: “¡Lo sabés!”. “¿Eh? ¿La caipirinhia?”, soltó Marcos, algo sorprendido. Pero se equivocó, ya que contestó la caipiroska.

Una ex Gran Hermano confesó que Julieta Poggio le pidió explicaciones por besar a Marcos Ginocchio

La confesión de Coti Romero que involucraba a Marcos Ginocchio generó confusión. La correntina aseguró que se besaron, mientras que el ganador del certamen desmintió todo. Pero quien necesitó explicaciones fue Julieta Poggio.

“El beso fue entre nosotros dos. Mi entorno lo sabía, tengo las pruebas con todos los mensajes. Tengo donde me invitan al after y después un mensaje de él. En el beso nos separó un amigo de él, Marcos Pérez. Después le pedí disculpas a Marcos porque no sabía que podía causarle problemas", expresó la correntina en LAM.

Coty Romero Marcos Ginocchio Redes sociales

Pero también confesó que Poggio se quiso sacar la duda: "Me mandó mensajes a mí. Me mandó mensajes ese día (cuando salió a la luz lo del beso) y me preguntaba si era cierto. Yo le conté todo cómo fue y me puso: 'gracias, Co. Posta'. Fue una charla de mujer a mujer. Me escribió por WhatsApp primero, borró los mensajes y me escribió por Instagram".

Esto genera dudas sobre un posible romance entre ambos. De hecho, luego de la nota de Romero, Yanina Latorre opinó que era posible que haya pasado algo entre ellos que provocó que a Julieta le genere dudas. ¿Qué sucedió realmente entre los finalistas de GH?