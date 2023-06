Julieta Poggio habló sobre su relación con Marcos Ginocchio: "Es lindo, somos..."

En diálogo con el programa LAM, Julieta Poggio fue consultada por las revelaciones de Yanina Latorre sobre sus encuentros sexuales con Marcos Ginocchio en un departamento y expresó: " Me da risa porque ya se dijo tanto que nadie cree nada . ¿Qué productor? No, no es así. Ya sé que dijo que lo voy a desmentir, pero lo voy a desmentir . Estoy pasando por un momento difícil y es feo que se digan cosas así ".

Al preguntarle por un acercamiento al salteño, la actriz señaló: "Sigue el ship porque estamos solteros los dos, pero no por eso tiene que ser real. La verdad es que somos amigos, igual que lo soy con Nacho, y siempre fue así. Me parece lindo, pero somos amigos. Con un amigo no saldría". De esta manera, volvió a descartar cualquier posibilidad de una relación amorosa con el ganador de Gran Hermano 2022.

En cuanto a su separación de Lucca Bardelli, Julieta aseguró: "Mi corte no tiene nada que ver con otra relación, fue algo personal. Te da cosa empezar una nueva relación tan rápido. No está en mis planes para nada una nueva relación". Así, dejó en claro que no está buscando ponerse en pareja nuevamente.

Para finalizar, el notero de LAM le dijo que le iba a remarcar en un futuro, si finalmente se pone en pareja con Marcos, que había faltado a la verdad durante la pequeña entrevista, ante lo que Julieta Poggio afirmó: "Yo mentirosa no soy".