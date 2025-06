Julieta Díaz cuestionó al Gobierno: "No recuerdo este nivel de 'cualquierismo' y arbitrariedad"

Invitada como crítica de la semana a TVR , el ciclo que conducen Juan Amorín y Andrea Rincón en C5N , la protagonista de éxitos televisivos como Soy Gitano, Valientes y Pequeña Victoria se refirió a una reciente medida del Gobierno sobre el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) . "Acaba de anunciar que dejaron de cobrarles impuestos a las películas extranjeras . El cine argentino siempre se autofinanció. No sale la plata de 'a nuestra, la tuya, la mía'", explicó.

"Están informando mal. Están diciendo que están ahorrándose plata con eso y están perdiendo. Esa plata que entraba hasta hace poco y que no sé a donde fue, porque si no se hacen películas no sé a donde fue, era para hacer películas. Le mienten a la gente", advirtió.

Entonces mencionó cómo se trata este tema en el resto del mundo: "En cualquier país que vos estrenas una película que no pertenece a la industria cinematográfica de ese país, le tenés que cobrar impuesto como le cobras a cualquier industria que entra a un país y vende sus productos y compite con los nacionales. Eso es el ABC del proteccionismo nacional. Es lo que hace Estados Unidos y es rey de eso, por eso va como le va".

"Ahora no tenemos ni una película en Cannes. ¿Esa es la manera en que arreglan lo que estaba mal? Y encima nos culpan a los actores y actrices de los problemas que tiene la cinematografía o la corrupción que hay. Es una locura. Es una psicopateada de libro", comentó.

En ese punto, aclaró que "por supuesto que había cosas que arreglar en el INCAA, seguramente había ñoquis y cosas complejas como en otros organismos estatales y también en el privado. Porque corrupción hay en todos lados, no solo en el Estado".

"Es imposible que los argentinos no querramos defender los valores que se están atacando. Si había corrupción en el Garrahan, ocupate de limpiarla...", apuntó al tiempo que mostró su preocupación por los mensajes ignorantes que se emiten desde el poder. "Escuchando a los representantes del oficialismo y las cosas que dicen, no recuerdo haber escuchado cosas así, no recuerdo este nivel de 'cualquierismo', de arbitrariedad, un nivel de posverdad lisérgico", definió.

"Siento que había un montón de cosas que teníamos que mejorar, pero es como decirle a un enfermo de cáncer: 'estás enfermo, te vamos a matar, no te vamos a curar, no hay tratamiento, te vamos a matar'", ejemplificó sobre las políticas del Gobierno. "Estoy muy triste, hay gente que la está pasando mal", concluyó.