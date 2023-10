Juli Martorell: "La última en creer en mí y en mi arte fui yo"

La oportunidad de telonear a Nicki Nicole fue la experiencia que le abrió las puertas de su carrera ya que muchos de los fanáticos de la rosarina quedaron impactados por el show previo. "Telonear a Nicki Nicole es algo de lo que no termino de caer todavía. Pasó algo medio místico que nunca conté: El día anterior a recibir la propuesta me aparecieron un montón de videos en TikTok que decían que al otro día alrededor de las 11 iba a llegar una buena noticia, me saltó muchas veces. Al día siguiente a las 11:15 recibí una llamada de mi manager que me dijo que había surgido una oportunidad de abrirle los shows del Movistar Arena a Nicki. Yo me quedé en un estado de shock combinado con felicidad. Como quedaba poco tiempo para prepararlo nos pusimos a ensayar a full. No hubo tiempo para procesarlo, había que mantener la calma para no enloquecer (risas)".

Juli Martorell: "Que Nicki me haya escuchado y haya dicho ´Bueno, acepto que ella sea mi telonera´ es una locura"

"Que Nicki me haya escuchado y haya dicho ´Bueno, acepto que ella sea mi telonera´ es una locura. Es una artista que admiro, que escucho desde su primer tema. De hecho, mi papá fue el primero en mostrármela, es un fan. Saber que escuchó mi música y que me haya elegido para abrir shows que eran súper importantes para su carrera fue hermoso. Tuve la oportunidad de conocerla en el primer show y se sintió re bien, me preguntó cómo me había sentido, fue súper humilde y me gustó poder acceder al lado humano de una artista que tenía allá arriba". Juli es consciente de que la oportunidad de compartir escenario con Nicki Nicole fue un punto de partida crucial para lograr visibilidad, pero no deja de destacar que una de las cosas que más le llamó la atención fue la empatía con la que la cantante de Dispara la recibió en su camarín y las palabras de aliento que le dijo. "Era una de mis primeras experiencias y, si bien era una locura que el evento sea de ese tamaño, me propuse pasarla bien. Los nervios estuvieron pero no me paralizaron".