El video de Juanita Tinelli que descolocó a todos tras su grave denuncia contra su ex novio

Tras el revuelo por la denuncia a su expareja, la joven alarmó a sus seguidores al mostrarse en redes con una actitud desconcertante que abrió todo tipo de especulaciones.

La reaparición pública de la influencer Juanita Tinelli volvió a sacudir al mundo del espectáculo luego de que la joven volviera a publicar en sus redes sociales con un video inesperado en medio del escándalo generado por la denuncia que realizó contra su ex pareja, Bautista Cuiña , por un presunto episodio de violencia de género .

La hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles quedó nuevamente en el centro de la conversación después de que su publicación generara sorpresa entre quienes siguen el caso, ya que se mostró cantando, bailando y actuando frente a cámara como si atravesara una jornada cotidiana.

El gesto de Juanita Tinelli apareció apenas días después de que trascendiera su denuncia policial, presentada tras un episodio ocurrido durante la madrugada en el boliche Costa 7070 , ubicado en la zona de Costanera Norte . Según consta en la información difundida sobre la causa, la joven declaró que su ex novio le habría dado un golpe en el rostro durante una discusión. La frase que habría quedado asentada en el acta policial fue: “Me dio un golpe en la cara” .

La influencer se mostró bailando, cantando y haciendo gestos frente a la cámara , mostrando una actitud distendida pese al contexto generado por la denuncia contra su ex novio. La situación generó una enorme repercusión porque alrededor del episodio comenzaron a circular distintas versiones.

Mientras la denuncia de Juanita Tinelli abrió una investigación judicial, algunos testimonios hablaron de una discusión intensa y de una escena de tensión entre ambos, aunque sin haber observado directamente el supuesto golpe. La Justicia analiza las cámaras de seguridad del lugar y las declaraciones de quienes estuvieron presentes para reconstruir qué ocurrió.

El entorno de Bautista Cuiña también dio su versión de los hechos. La madre del joven aseguró públicamente que existió una pelea y mencionó supuestos rasguños que habría recibido su hijo durante el intercambio, mientras que otras voces cercanas señalaron que él estaría atravesando un momento de angustia por la exposición mediática. El caso continúa bajo investigación y todavía no existe una resolución definitiva sobre lo ocurrido.

La denuncia presentada por Juanita Tinelli contra su exnovio se originó por un presunto hecho de agresión ocurrido durante un encuentro entre ambos en un boliche porteño. De acuerdo con el relato que trascendió, la joven sostuvo ante las autoridades que durante una discusión habría recibido un golpe en la cara por parte de su expareja. El episodio ocurrió durante la madrugada y derivó en una intervención policial, con una causa abierta para determinar responsabilidades.

Según los datos conocidos hasta ahora, personal de seguridad del establecimiento habría intervenido tras advertir una fuerte discusión entre ambos. Sin embargo, uno de los puntos centrales de la investigación es que los testigos no coinciden completamente sobre la secuencia exacta de los hechos. Algunos describieron una situación de gritos y tensión, mientras que otros aportaron relatos diferentes sobre cómo se produjo el enfrentamiento.