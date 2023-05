Juan Ferrara sorprendió al comunicar su salida de Cocineros Argentinos

El chef Juan Ferrara confirmó que no seguirá en el programa Cocineros Argentinos de la TV Pública y sorprendió a todos sus seguidores con la noticia, ya que no era algo esperado por el público del ciclo.

A través de Instagram, Juan Ferrara comenzó por expresar: "La verdad es que me costó muchísimo empezar estas palabras que son la despedida de Cocineros Argentinos. Son muchas emociones fuertes las que me invadieron en estos días. Tardé en expresarlas porque me di el espacio que necesitaba para hacerlo". Así, dejó en evidencia lo que le costó comunicar la noticia.