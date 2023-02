José Palazzo, el creador del Cosquín Rock: "Todos los años nos imaginamos a Pearl Jam y los Rolling Stones"

"En el Cosquín Rock 2005 hubo uno de los cruces más históricos que ha tenido el festival, que fue el de Charly con Pappo. Fue de manera azarosa, porque Charly había tocado el día anterior, había sido un caos. Llegó en remis, yo lo quería matar, llegó solo sin asistente ni nadie. Me dice 'lo voy a ver a León' y entró en el camarín 2 donde estaba Pappo y cuando entra le pregunta: '¿Nosotros estábamos peleados? Toquemos juntos'”, relató Palazzo.

A lo largo de estos 23 años del festival, sucedieron acontecimientos que quedaron marcados en la memoria del público, y por supuesto, del propio productor. Uno de ellos fue el día en que se volvieron a reunir los integrantes de Serú Girán en un escenario de manera sorpresiva. Corría el año 2013, Charly García cerraba el gran festival y más temprano habían tocado Pedro Aznar y David Lebón, que luego de sus respectivos shows se habían retirado del predio y vuelto al hotel donde se hospedaban.

“Yo convencí a Aznar y Lebón para que vayan a ver el show de Charly, y el propio Charly, unos temas antes de terminar, los ve y me pide que los invite a tocar una canción. Entonces Pedro y David se quedan al costado del escenario, pero Charly termina el show y se va. Se prenden las luces, Lebón y Aznar van a saludar a Charly al camarín y él les dice '¿Por qué no hacemos un tema juntos?'”, recordó.

Pero no todo era tan simple, porque como el productor no había avisado a nadie, los técnicos ya se encontraban desarmando todo y la mitad del público ya se había retirado del predio: “Había muy poca gente, de las 30.000 personas quedarían unas 15.000 en ese momento y fue todo muy azaroso. Charly dijo 'acá en las Sierras de Córdoba está el espíritu de Oscar Moro, y él nos dijo que nos teníamos que reunir', tocaron 4 temas y esa fue el último concierto de Serú Girán”.

Cómo fue el primer Cosquín Rock en 2001

Si bien fue evolucionando y creciendo notoriamente, la primera grilla del festival ya contaba con las grandes bandas y solistas de aquel entonces: Los Piojos, Divididos, Las Pelotas, Bersuit, El otro Yo, Palo Pandolfo, Catupecu Machu, Kapanga, Armando Flores de Córdoba, Juan Terrenal y Los Navarros.

Sin embargo, José Palazzo nunca se imaginó lo que podía ocurrir: “Nosotros creíamos que iba a ser un fracaso, teníamos 2.500 entrada vendidas para el primer día y 3.000 para el segundo. No me voy a olvidar nunca, uno de mis compañeros fue a vender entradas a la puerta con un talonario y una cajita registradora".

Pero horas después, todo cambió: "A las 15.30 me llama y me pide seguridad porque había mucha gente. En esa época no había publicidad, no había redes sociales. Se había corrido de boca en boca y llenamos los dos días de la Próspero Molina en un hecho histórico y a partir de ahí nació este festival que ya desde ese momento, era más de la gente que de los otros”.

Cómo será la edición del Cosquín Rock 2023

Este 18 y 19 de febrero en el Aeródromo de Santa María de Punilla se llevará a cabo la edición número 23 de uno de los festivales más importantes de la música nacional. Más de 120 artistas dirán presentes en los 6 escenarios que se montarán para este año, con la novedad del escenario “Montaña” que se ubicará en el centro del predio.

En lo que respecta a la organización de cada una de las ediciones, Palazzo reveló un poco de la “cocina” del gran evento: “Nos juntamos en mi casa con el equipo y nos imaginamos una grilla ideal en las que están Pearl Jam y los Rolling Stones. Después volvemos a la realidad y empezamos a acomodar un poco que nos parece que pasó en el año, que nos faltó en el Cosquín anterior y qué resultó bien”.

Otra de las novedades de este 2023 es la inclusión de música electrónica que se suma a los clásicos de rock nacional, blues y punk, típicos de todas las ediciones. Además, este año el Cosquín va un paso más allá de lo musical, presentando una experiencia sensorial diferente que traspasa las melodías. En este aspecto se destacan las experiencias gourmet con gastronomía típica y tragos de autor en el medio de las Sierras cordobesas.