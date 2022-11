Jorge Rial, mano a mano con Mora Jabornisky de Gran Hermano: "El afuera me tenía como problemática"

"Para mí, sinceramente, yo no fui muy picante dentro de la casa. Por los clips y lo que se ve, hay cosas que sí hice. Siento que yo era una de las más neutrales dentro de la casa. Siento que había personas más fuertes en cuanto a las discusiones", aseguró. De esta manera, Mora se desligó de las acusaciones sobre su personalidad con los demás integrantes del reality show.

Tras ser consultada sobre su complicada infancia, remarcó: "Para mí, mi historia de vida no es una carta clave para jugarla. Entiendo que puedo tener beneficios con eso, pero es mi vida, qué sé yo. En la casa hablé un montón de ese tema, todos saben de mi vida. Tengo entendido que eso no sé si no se vio o no salió". Con esto, se sumó a Martina Stewart en las acusaciones contra la producción de que perjudican a ciertos participantes.

Mora se refirió a su forma de juego

La panelista Mariana Brey le preguntó por las críticas que tuvo en redes sociales, ante lo que aseveró: "Puedo entender quizá que la primera semana hayan visto que 'llevaba y traía'. Es un poco el juego, la primera instancia es que te quiera la casa. En mi caso no pasó. Ahora está Juliana y le está saliendo bien, nadie la vota".

En cuanto a la discriminación, Mora fue muy clara: "Por el adentro de la casa no me sentí discriminada, me tocó un grupo re lindo de personas. Si bien había chistes, ninguno era contra mí particularmente". En este hilo, le consultaron por los dichos de Nancy Pazos. "Creo que está errada, como sociedad estamos para atrás. Esos comentarios del físico o la apariencia están de más. Lamentablemente siguen pasando y estoy super en contra, pero no puedo evitar que siga pasando. Por ahí hay gente que realmente le influye y capaz me sacaron por eso", resaltó.

También hizo un análisis sobre cómo cree que la veía la gente: "El afuera creo que me tenía como re problemática, y es lo que estoy intentando demostrar que no es así. Así como soy ahora afuera, era en la casa, pero entiendo que a veces pasaban más las peleas que otra cosa".

Más detalles de su paso por la casa de Gran Hermano

"En la casa no había dos grupos separados, y afuera parece que sí, que hay una guerra entre dos bandos. Adentro no se vive eso", aseguró para sorpresa de los integrantes de Argenzuela. Incluso se refirió al momento en el que le gritaron desde afuera: "Estando ahí adentro, como no tenemos ningún contacto con afuera, no sabemos si vienen a gritar verdades o mentiras. Yo rompí el llanto con el 'Mora careta' porque no quería que mis amigos más cercanos de adentro piensen que les estaba careteando a ellos. Al día siguiente me gritaron 'Mora te quiero', entonces fue como un balance".

Al referirse a Laura Ubfal, Mora no coincidió: "No estoy de acuerdo con que salí porque soy mujer. Claramente la más querida de la casa no era, pero no estoy de acuerdo que sea porque soy mujer, por los clips no me quieren. Ojalá que dejen de juntar firmas para que ella deje el programa".

También hizo mención a un posible repechaje: "Obvio que estaría dispuesta a volver. Primero porque ahora sé un montón de cómo piensan afuera y adentro se cree otra cosa, y segundo porque me encanta, me encantó la experiencia de estar ahí adentro".

Mora se desahogó sobre Alfa

Al ser consultada por Walter Santiago, Mora Jabornisky hizo un extenso descargo: "A Alfa no lo bancaba más, pero es 1 de 16. Para mí es esa persona adulta con la cabeza muy cerrada pero que no es mala persona, no es mala leche para nada, él intenta hacer chistes para que nosotros nos riamos, tiene muchas frases desafortunadas y muchos comentarios feos".

"Yo creo que uno en la vida diaria tiene muchos 'Alfas' en su familia o en su vida, pero el tema es que nadie convive 24/7 con un 'Alfa' encerrado, por eso es que adentro tanto nos satura él y afuera tanto lo quieren. Cansa no poder escapar", detalló.

También admitió lo lejano que estaba su pensamiento de la realidad: "Agustín y Alfa yo pensé y creí que eran los más débiles por lejos. Por comentarios y cosas que decían, yo pensé que en la placa que me fui, me quedaba".

La sorpresa del rating de Gran Hermano

Ya finalizando la entrevista, Mora continuó demostrando que realmente no tenían idea de nada: "Nosotros decíamos ahí adentro que no pensábamos que estaba haciendo rating. Había días enteros que nos dedicábamos a tomar sol y dormir toda la noche, entonces decíamos 'es un embole este programa para los que están viendo afuera, estamos haciendo nada'. No creíamos que teníamos tanta banca".

Incluso, se tomó un momento para revelar: "Cuando salgo y veo la cantidad de gente que movía, era un montón. Creíamos que en cualquier momento nos rajaban a nosotros. Es loquísimo pensar que uno es quien hace el programa". Hay que recordar que el éxito del programa ya generó incluso que haya hasta un muñeco de "El Alfa".

Por último, hizo mención a los desafíos para poder mirar los partidos de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar: "Va a haber gente que se va a matar por los desafíos y poder ver los partidos de la Selección. Supongo que el que ve el partido, no lo puede contar después. Va a haber mucha pelea para mí".