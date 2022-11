Jorge Rial, mano a mano con Martina Stewart de Gran Hermano: "Hay muchas cosas que no muestran"

Lo primero que le consultaron en el programa de C5N fue sobre sus dichos sobre los homo y bisexuales, recibiendo como justificación: " Fue totalmente en joda, es un personaje que armé para entrar y sirvió . Nunca pensé que se iba a armar tanto revuelo por una frase de una piba que no conocía nadie ". Pero no se quedó solo allí, sino que decidió recordar su accionar tras dejar la casa. " Pedí disculpas porque estuvo mal y muchas personas se ofendieron por eso ", aseguró.

De igual manera, se intentó quitar un poco de la culpa al respecto: "La producción bancó el personaje, porque por algo entré. En la casa quedó en claro que no pienso así". A pesar de esto, lanzó una frase que generó muchas dudas con respecto a su opinión sobre las personas no heterosexuales. "Me choca que les dé igual a los bisexuales, te tiene que gustar más uno de los dos. No lo entiendo, me gusta charlarlo con la gente", resaltó.

Luego, en cuanto a las denuncias, fue muy breve: "Todas las cuentas que salieron a hablar, hoy están cerradas. Se pusieron abogados y no pasó más nada, no hay denuncia oficial. Las cuentas tiraban la bomba y las eliminaban". Para finalizar con esto, expresó una frase en la que directamente así lo demostró. "Se dijeron cosas que no están cerca de la realidad y no quiero volver a tocar el tema", fueron sus palabras finales sobre esto.

Martina en Argenzuela: el "ping-pong" sobre Gran Hermano

Con varias preguntas que fueron respondidas con una simple oración, Martina Stewart contó varias particularidades que vivió en Gran Hermano.

Sobre Walter Santiago, la segunda eliminada remarcó: "Alfa es una persona totalmente ostentosa, no sé si es un personaje. Contó que salió con Georgina -Barbarossa-, que era amigo de 'El Mago Sin Dientes'".

En cuanto a la posibilidad de que exista un repechaje para volver a entrar a la casa de Gran Hermano, Martina aseguró: "Me tenés adentro".

Luego, refiriéndose al participante más humilde del reality show, se confesó: "Thiago no me parece una persona honesta, no me gusta cómo se manejó adentro de la casa".

Tras ello, Mariana Brey le preguntó por su vínculo con Juan Ignacio Castañares, reveló: "Si vuelvo a la casa, voy directo a buscar a Nacho. Pero no sé qué va a pasar, porque está 'la Tora' media alzada".

Por último, Martina Stewart sorprendió al evidenciar nuevamente a la producción de Telefe: "Hay muchas cosas que no muestran igual, eso me dio bronca. Romina lo trató de violador a Agustín, palabras textuales".