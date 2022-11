Gran Hermano 2022: se filtró el casting de Martina Stewart y fue repudiada en redes

En un video con una duración de casi 80 segundos, lo más destacado de lo que dijo Martina fue su sincericidio: "Me pidieron que me presente. Soy muy simpática, demasiado extrovertida, no tengo filtro y eso creo que no es ninguna virtud porque me haría chocar mucho con el otro. Soy demasiado competitiva, celosa, homofóbica... no tenía una virtud la piba".