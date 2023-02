Jorge Rial, mano a mano con el hermano de Alfa de Gran Hermano: "Se pegó mucho a Camila"

El empresario Sergio Santiago brindó detalles sobre la eliminación de su hermano Walter de Gran Hermano 2022 y sorprendió al apuntar contra la participante Camila Lattanzio por la caída de la imagen positiva de Alfa. Además, reveló que le pidió disculpas por no poder acceder a la final .

Gran Hermano 2022: los participantes no podrán desayunar ni merendar por una insólita razón

En diálogo con Argenzuela , Sergio develó que pudo conversar con Walter tras su fallido arribo al estudio de Telefe y contó intimidades del encuentro. " Lo noté tranquilo . Nos pidió perdón por no haber podido llegar a la final, pero le dije que ya había ganado y no nos tenía que pedir perdón por nada, porque cumplió con su promesa de ser él mismo ", expresó.

Por otro lado, hizo referencia a su estado emocional: "Estaba un poco triste, porque vio que le jugaron en contra estas últimas semanas y ahí lo desbancaron. Yo pienso que se pegó mucho a Camila y se alejó del otro núcleo". Es importante remarcar que Walter tenía una amistad muy fuerte con Julieta y Romina antes de su fuerte pelea.

Gran Hermano Romina Julieta Walter Alfa La relación de Walter con Romina y Julieta era muy fuerte, pero el conflicto generó el alejamiento y posterior eliminación de Alfa. Redes sociales

"Hizo un límite entre Camila y los chicos y se aisló, como le pasó a Ariel. Para mí es estrategia de Camila, y como no tenía grandes aliados en la casa, se apoyó también en ella y se separó del grupo inicial", concluyó. Este análisis coincide con lo que dicen los fanáticos de Gran Hermano 2022 en redes sociales.

De igual manera, esta no fue su única crítica contra la participante, sino que continuó: "Camila no le puso un límite porque estaba jugando con él. Si ella le ponía un límite, como que se separaba del más fuerte de la casa. Ella dijo que no vio el programa, pero por sus actitudes te das cuenta de que sí".