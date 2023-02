Gran Hermano 2022 en vivo: la final esperada, ¿se va Alfa o Romina?

Live Blog Post

El conflicto entre Romina y Camila que hizo enfurecer a Alfa

La joven de Ituzaingó despertó sin intención a Romina y ella no dejó pasar la situación. "Les había dicho que quería dormir bien, me desperté porque Camila empezó a abrir los placares, sacar los maquillajes, las cremas, prender la luz… Le había pedido a ella también, porque me cuesta", le contó a Daniela esta mañana.

Gran Hermano Romina y Alfa continúan enfrentados y Camila se sumó. Redes sociales

Alfa escuchó la conversación y fue a contarle a Camila, quien minimizó los hecho: "Juro que no hice ningún ruido. Romi hizo 'ah, ah', abrió la puerta y me dijo 'te dije que me cuesta dormir'". Luego agregó: "Es conventillo, no te hagas historia". Enterate de cómo fue la reacción completa.