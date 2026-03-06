Cuál es el héroe de Marvel que podría aparecer en la nueva temporada de Daredevil: Born Again

Aunque Jessica Jones ya está confirmada, todo apunta a que no será la única Defender que aparecerá en Daredevil: Born Again.

La idea de que el Puño de Hierro regrese no solo como un guerrero, sino como el financista de la resistencia de Murdock, le daría una relevancia estratégica que justificaría su presencia en un arco de alta tensión política.

El regreso de los Defensores parece ser el plan maestro de Marvel para 2026 . Con la confirmación de que Krysten Ritter (Jessica Jones) aparecerá en la segunda temporada de Daredevil: Born Again —que se estrena este 24 de marzo —, los rumores sobre el resto del equipo han alcanzado su punto máximo.

Aunque Finn Jones fue el miembro más criticado de la era de Netflix , los reportes actuales indican que Marvel Studios está dispuesto a darle una segunda oportunidad a su Danny Rand . El rumor más fuerte , difundido por filtradores, sugiere que Jones regresará para retomar el papel , aunque su aparición en la segunda temporada de Daredevil: Born Again podría limitarse a un «teaser» o una mención que prepare el terreno para la tercera entrega .

Sin embargo, existe una división en los planes internos : mientras algunos sugieren un regreso triunfal , otros mencionan un posible «paso de antorcha» . En los cómics recientes , el manto ha pasado a manos de Lin Lie, y no se descarta que el UCM utilice a Danny Rand como un mentor para introducir a una versión del héroe que conecte mejor con la audiencia actual.

Por su parte, Mike Colter ha sido mucho más directo , admitiendo que ha tenido conversaciones con Marvel y señalando que «hay asuntos pendientes» con Luke Cage . El clímax de la segunda temporada de Born Again se centrará en la resistencia de Matt Murdock contra la ley marcial impuesta por el alcalde Wilson Fisk . Este escenario de «guerra en las calles» es el catalizador perfecto para reunir a los héroes de alquiler .

La teoría predominante es que, mientras Jessica Jones ayudará a equilibrar la balanza en los episodios centrales , tanto Luke Cage como Danny Rand podrían ser reservados para una escena post-créditos o el gran final de temporada , consolidando finalmente a los Defensores como la fuerza de choque urbana necesaria para derrocar el imperio del Kingpin.

El posible regreso de Finn Jones como Danny Rand representa uno de los desafíos creativos más complejos para Marvel Studios dentro de la reconstrucción del universo urbano. A diferencia de Daredevil o Punisher, cuya transición desde Netflix ha sido celebrada de forma unánime, Iron Fist carga con el peso de una recepción mixta que obliga a la productora a replantear no solo al personaje, sino también su misticismo.

La voluntad del actor por «demostrar que la gente se equivoca» encaja con la narrativa de redención que parece impregnar la segunda temporada de Daredevil: Born Again, donde los héroes marginados deben unirse para recuperar una Nueva York asfixiada por la política autoritaria de Fisk.

El equipo de Daredevil: La formación de una resistencia urbana

Con la ley marcial de Wilson Fisk en pleno apogeo, Matt Murdock necesita algo más que aliados; necesita una infraestructura. Aquí es donde la dinámica de los Defensores se vuelve vital.

Jessica Jones: Actuará como la investigadora principal, rastreando los hilos de corrupción del Sr. Charles (Matthew Lillard).

Luke Cage: Representará el músculo y el apoyo social en las calles de Harlem, sirviendo de escudo humano contra la fuerza de tarea anti-vigilantes de Fisk.

Iron Fist: Aportaría la conexión mística y los recursos económicos necesarios para operar en la clandestinidad.