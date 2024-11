John Oliver se emocionó hasta las lágrimas tras pedir al público que vote por Kamala Harris

El presentador de televisión británico se mostró muy emocionado de cara a las elecciones estadounidenses e imploró que no gane Donald Trump.

John Oliver hizo lo posible para no llorar en vivo al pedir que voten por Kamala Harris.

Durante la última emisión del programa Last Week Tonight With John Oliver antes de las elecciones, el presentador realizó un extenso descargo ante un posible triunfo de Trump. En ese sentido, explicó: "Las elecciones por sí solas no son eficaces para lograr un cambio a gran escala, pero son absolutamente necesarias para que se produzca".