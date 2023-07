Jimena Barón reveló lo peor que le hizo Giannina Maradona y las redes sociales estallaron

“Me costó mucho, en algún momento no supe cómo manejarlo. Yo quedé como la quilombera y como la del puterío y la verdad yo no hice un carajo", expresó la cantante en Olga y agregó: “Todos vieron cuando me lastimaron, cuando me convertí en La Cobra... Vieron mis caídas y mis levantadas. Está todo medio a la vista...".

"Todo lo que pasó fue porque el padre se rayó, se fue con otra mina, se tatuó...", expresó. La relación entre las amigas se cortó cuando la hija mayor de Diego Maradona se puso en pareja con el futbolista.

"Era mi amiga y está con el padre de mi hijo. Tengo esa personalidad de que no soy una persona careta, algo que a veces nos trae un poco de problemas... Mi manera de lidiar con lo que dicen afuera es que yo voy a mostrar mi vida y decir lo que pienso”, agregó.

Luego admitió que no la pasó bien: “Me llevó mucho tiempo reírme de eso, hubo momentos que no fueron nada graciosos. Yo nunca hablé del papá de mi hijo y cómo obra él como padre. Sí hablé de él como mi ex pareja y con lo que me pasó a mí. Tengo todo el derecho como mujer a hacer lo que quiera y lo que pueda con lo que me hicieron”.

“Che, esto no es mío. Yo estoy acá bancándome las balas, las cámaras me las ponen a mí, pero yo nunca en mi vida hice quilombo”, sentenció.