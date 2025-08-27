IR A
La emoción de Jimena Barón por la elección de la madrina de su hijo Arturo

La artista decidió que Mona Trinidad López, quien fuera su niñera y que luego hizo lo propio con Morrison, tenga un importante papel en la vida del recién nacido.

Jimena Barón eligió a Mari

Jimena Barón eligió a Mari, su niñera, como madrina de su hijo

Redes sociales

La actriz Jimena Barón publicó un emocionante video en Instagram en el que confirmó que Mari, su niñera desde que era niña, será la madrina de su hijo Arturo. Allí se puede ver la reacción y la emoción de toda la familia.

“Nosotros no somos de decirnos mucho ni de demostrarnos mucho afecto, pero Mari (hace ya 33 años porque ella me cuidaba cuando yo era chiquita) es una de las personas más importantes de mi vida”, indicó en el video.

Y agregó: “Después de mí (o tal vez muy parecido) nadie quiere y cuida a mis hijos como los cuida Mari. No tuve que pensar ni un minuto”, agregó.

Junto con su hijo Morrison, le hicieron una especie de cámara oculta en la que fingieron tener que grabar una publicidad de quesos. Pero ahí, el niño comenzó a hacerle preguntas sobre un futuro bautismo y cuando le pregunta si ya definió el madrinazgo. “A mí me gustaría que sea Mari”, respondió.

"Ay, no me digas... Me infarto. Mentira... me estás cargando. ¿En serio? Me vas a hacer llorar”, contestó Mari entre lágrimas y emoción. Y Jimena remató: “Nadie cuida a mis hijos como vos”. El posteo se llenó de mensajes positivos y de felicitaciones.

