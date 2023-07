Jey Mammon reveló por qué llegó tarde a los Martín Fierro: "Para evitar que..."

En diálogo ante la prensa mientras transcurría la entrega y en medio del escándalo por la denuncia de Lucas Benvenuto contra Mammon por abuso sexual, el conductor expresó: "Llegué un poquito tarde para evitar que sea un descontrol la entrada. Iba a ser una revolución pero no por mí, sino por la entrada de los Martín Fierro".

En tanto, el músico se lamentó por no haber estado presente cuando se entregaba el premio a Mejor Programa Musical, categoría en la que finalmente perdió el programa de Telefe. "Cuando pregunté cuándo es la terna del programa musical, estaba saliendo al aire y yo estaba por salir de mi casa y me dio bronca, pero ya está", manifestó.

A pesar de su presencia, admitió que tuvo dudas para asistir a la ceremonia: "Es una noche de reencuentro. Tiene que ver con encontrarse con gente. Va más allá de un programa y un premio. Me parecía que tenía que estar acá, estoy muy contento de estar. En el programa de Ventura dije que me podía pasar que a último momento decidiera no venir. Este es un lugar energéticamente difícil para enfrentar. Dudé todo el tiempo".

En este sentido, se refirió a su reencuentro con la conductora Jésica Cirio. "Con Jésica vengo hablando. Lo que más extrañé de Jésica es su perfume, que es muy rico", reconoció.

Por otro lado, fue consultado sobre la transmisión en vivo de Benvenuto en su Instagram durante los Martín Fierro, aunque respondió escuetamente: "No es incómoda la pregunta pero no es el tema de esta noche".

Jey Mammon se hizo cargo de la reacción de Lucas Benvenuto cuando lo vio al aire: "No me incomoda"

Jey Mammon habló de La Peña de Morfi

El conductor Jey Mammon, a su vez recordó su etapa en La Peña de Morfi y reconoció el desafío de reemplazar a Gerardo Rozín: "Con este equipo compartí todo un año un programa maravilloso ocupando un lugar que había dejado nada más y nada menos que Rozín, que justo me tocó ocuparlo cuando él se fue de este mundo. Fue un desafío enorme con un equipo que quedó sin un capitán".