La reacción de Lucas Benvenuto a la presencia de Jey Mammon en los Martín Fierro

Tal como lo había anunciado en sus redes sociales, Benvenuto empezó el vivo a las 21.30. Se mostró sentado en una mesa, vestido con camisa y corbata, y se tapó la boca con una cinta adhesiva. A continuación levantó tres carteles que decían "Los derechos del niño no deben ser vulnerados", "Jamás" y "Con los niños no".

Luego rompió los papeles, aplaudió y se sirvió una copa de champán, todo en silencio. Lucas dejó de transmitir por unos minutos y luego volvió a conectarse, ahora vestido con una remera, para explicar qué mensaje había querido dejar con sus acciones.

"Muchas gracias. Esta huelga silenciosa que vieron anteriormente es a favor de mí y de todas las personas que sobrevivimos ante un abuso, y que vamos a sobrevivir ante un abuso", sostuvo.

Vivo de Lucas Benvenuto contra Jey Mammon durante los Martín Fierro 09-07-23 Redes sociales

"Lo que está pasando hoy en nuestro país es que están queriéndonos inculcar que está bien tener relaciones con un menor de edad. No, no está bien tener relaciones con un menor de edad. ¿Qué más puedo decir? No puedo decir más nada", aseguró.

"Estamos aplaudiendo los Martín Fierro. Es una entrega genial", ironizó el joven mientras aplaudía. Luego, sin nombrarlo, se refirió a Jey Mammon. "Está ahí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Pasar en silencio estas dos horas, o ustedes como sociedad y como personas se pueden dar cuenta de lo que está pasando?", cuestionó.

"¿Yo tengo que esperar? Porque sabemos que es una estrategia muy barata saber que yo anuncié estos videos en vivo y saber que pueden retrasar o adelantar su apertura. Ya sabemos de quién hablo. Él acaba de llegar porque todos lo vimos", señaló en alusión al músico y conductor.

"Los derechos del niño en Argentina son extremadamente vulnerados. A partir de ahora van a ser más vulnerados que antes, porque se pone adelante a un tipo a decir: 'Está bien que yo me acueste con un menor de edad'. Entonces yo les digo a ustedes: no, no está bien", sentenció Benvenuto.

"Ya no es el Lucas abusado, son los derechos del niño. Lo que estamos viviendo con los premios es una cosa vergonzosa. Él está ahí, no lo podemos atrasar y no va a aparecer a no ser que yo deje de transmitir por media hora, porque así de baratos son, es 'el canal de la familia'", concluyó.

Jey Mammón en los Martín Fierro: el tenso momento en la mesa de La Peña de Morfi

Previo al inicio de que se desarrollen los Martín Fierro se habló mucho por cómo sería la presencia de Jey Mammon, sobre todo cuando había anticipado que si él ganaba subiría al escenario. Finalmente, el músico llegó tarde y dio que hablar por la reacción que tuvieron sus compañeros de mesa.

La presencia de Jey Mammon en el Hotel Hilton se vio pasada las 23 y, según compartieron en la cuenta oficial de Twitter de LAM, se muestra cuando el humorista llegó y se acercó a la mesa de La Peña y se sentó junto a la conductora del programa, Jesica Cirio, uno de los cocineros, Rodrigo Cascón, y uno de los productores.

Según se pueden ver en las imágenes que se difundieron, Jey Mammon se acercó a saludar a quienes estaba sentados en la mesa de La Peña de Morfi y si bien tuvo un saludo cordial con Jesica Cirio y Rodrigo Cascón, se pudo percibir el tenso e incómodo momento que se vivió.

Incluso, si bien permanecieron unos minutos sentados, después se vio que quedó solo ya que sus compañeros abandonaron la mesa. Sin embargo, más tarde subió una imagen junto a la modelo y el cocinero en su cuenta de Instagram, donde dejó en evidencia que la mala relación entre ellos quedó a un lado por unos minutos.