"Estoy contratado por Telefe hasta fin de año, mas no en pantalla", aclaró el conductor este sábado durante una entrevista con Luis Ventura en Secretos Verdaderos. Aseguró que "no es un castigo" y que fue el propio canal el que lo invitó a los Martín Fierro, donde compartirá mesa con los demás integrantes del programa.

"Si el ganador es La Peña de Morfi, ¿qué hacés?", le consultó Ventura, presidente de APTRA, entidad que organiza el evento. "Subo, ¿qué voy a hacer?", respondió Jey con seguridad. "¿Y hacés 'murguita' o vas al micrófono?", profundizó el periodista.

"Perdón, ¿cuál es el año por el que está nominada La Peña de Morfi?", retrucó Jey, visiblemente indignado. "El año pasado", aclaró Ventura. "¿Y yo qué estaba haciendo, 'murguita' el año pasado? Era el conductor. Nunca jamás me hice el guacho pistola, pero ahora sí. Yo no era uno que estaba ahí un ratito", sentenció.

La Peña de Morfi con Jey Mammon Telefe

"Entonces vas a hablar", deslizó Ventura. "Obvio, ¿cómo no voy a hablar? Pero no estoy con esto desafiando", respondió el conductor. Y consultado sobre la polémica por su presencia, contestó: "Que me lo expliquen los que piensen que me pueden dejar afuera, porque hoy hay un debate nacional".

Tensión entre los integrantes de La Peña de Morfi por la asistencia de Jey Mammon a los Martín Fierro

Jey Mammon confirmó en los últimos días que finalmente asistirá este domingo a la entrega de premios Martín Fierro. La noticia de su presencia en la mesa del equipo de La Peña de Morfi en el Hotel Hilton, lugar desde donde se transmitirá la fiesta de la televisión, despertó malestar entre sus excompañeros e incluso algunos amenazaron con no asistir.

Así lo señalaron en Socios del Espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, donde contaron detalles de lo ocurrido luego de la entrevista que Flor de la V le realizó a Mammon, momento donde reiteró su asistencia.

"Después de la nota, Jey subió a la oficina de Claudio Belocopitt, uno de los directivos de América, que a su vez es productor de La Peña de Morfi con su productora, y se fue dando un portazo. Las cosas no terminaron de buen modo cuando Belocopitt trató de convencerlo de que no vaya el domingo, después de una charla por teléfono con altavoz con otros integrantes del programa que se niegan a su participación", relató Lussich.

Jesica Cirio, Jey Mammon y Santiago Giorgini en La Peña de Morfi Jesica Cirio, Jey Mammon y Santiago Giorgini en La Peña de Morfi. Captura de pantalla Telefé

Además, la panelista Paula Varela agregó que "la conversación habría sido un poco ríspida". "Jey dijo que iba a ver si tenía ganas, pero que él estaba apto pera ir y le habrían comentado de esta incomodidad de sus compañeros. Parte de sus compañeros, la artística y la producción tal vez no se presentaban en los Martín Fierro si él iba. Eso enojó mucho a Jey", reveló.

"No le dijeron que Santiago (Giorgini, cocinero de La Peña) no iría si él va, pero sí le dijeron que los que irían del programa son Jesica Cirio y Santiago Giorgini", concluyó.