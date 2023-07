Jey Mammon confirmó que estará en los Martín Fierro y Lucas Benvenutto no se quedó callado

“Estoy contratado por Telefe hasta fin de año, mas no en pantalla”, aclaró el conductor durante una entrevista con Luis Ventura en Secretos Verdaderos y aseguró que fue el propio canal el que lo invitó a los Martín Fierro, donde compartirá mesa con los demás integrantes del programa .

En ese caso, el presidente de APTRA, Luis Ventura fue más allá y le preguntó: “Si el ganador es La Peña de Morfi, ¿qué hacés?”. “Subo, ¿qué voy a hacer? Perdón, ¿cuál es el año por el que está nominada La Peña de Morfi?”, retrucó Jey, visiblemente indignado. “El año pasado”, aclaró Ventura a lo que el artista aseguró contundente: “¿Y yo qué estaba haciendo, 'murguita' el año pasado? Era el conductor. Nunca jamás me hice el guacho pistola, pero ahora sí. Yo no era uno que estaba ahí un ratito”.

Jesica Cirio Jey Mammon Redes sociales

Rápidamente, Ventura hizo la conclusión de que su entrevistado va a hablar en caso de ganar. “Obvio, ¿cómo no voy a hablar? Pero no estoy con esto desafiando”, aseguró Juan Martín Rago.

La reacción de Lucas Benvenutto luego de que Jey Mammon confirmara que estará en los Martín Fierro

A través de sus redes sociales, Lucas Benvenutto se hizo eco de las declaraciones de Jey Mammon y como en sus últimas apariciones le respondió a través de sus redes sociales.

En primer lugar, el joven publicó en sus historias de Instagram un tuit de la periodista Nancy Pazos en donde hizo un largo descargo sobre la presencia del músico en la entrega de los premios. “Si Jey Mammon va mañana a la fiesta del Martín Fierro (yo aún creo que va a recapacitar) voy a ser una de las tantas personas que se sentirán incómodas (…) Le faltan muchas sesiones de terapia para reinsertarse en la sociedad sin lastimar a nadie más. Pienso, fundamentalmente, en ese pibe de 14, 16 o 17 años (para mí ética no hay diferencia) y no sé cómo abrazarlo. Porque mañana a la noche volverá a ser víctima”.

A ese comentario, Lucas agregó: “Lo que la TV te quiere imponer (vender) por miedo, NO es lo mismo que opina la sociedad”.

Horas más tarde, el profesor de patín apuntó directamente contra Jey Mammon en sus declaraciones en Secretos Verdaderos. “No quiero que me des un abrazo. Es tarde para eso. Quiero que abras los ojos y escuches con atención sin que intenten marearte”, empezó diciendo en su posteo.

Lucas Benvenuto Instagram

“Quiero y necesito que los derechos del niño en Argentina dejen de ser vulnerados. Los derechos del niño no se vulneran jamás. Bajo ningún punto, bajo ningún arreglo o conveniencia”, pidió y agregó: “Sigo firme y dispuesto a recuperar todo aquello que me robaron”.

“Sigo acá, Lu... me convertí en el adulto que siempre necesitaste. No estás solo, no estamos solos”, concluyó en su posteo.