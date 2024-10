Internaron a Chiche Gelblung tras sufrir algunas complicaciones en su salud

Después se conoció que el periodista de 80 años ingresó por un fuerte cuadro febril y lo derivaron a "terapia intensiva". De Brito aclaró que sigue en la institución del barrio de Palermo, en la Ciudad, bajo la vigilancia médica.

El comunicador está al frente del programa periodístico 70-20 Hoy en Canal 9, los sábados a las 16:30 a 18, por lo que la única que condujo el ciclo es su compañera Marcela Cordero.

La última internación de Chiche fue en noviembre de 2023, en el Mater Dei, cuando se descompensó, le hicieron chequeos y estudios médicos y lo dejaron en internado y en observación por su debilidad. Tampoco se conocieron mayores detalles de su cuadro de salud, aunque sus allegados aseguraron que su médico le pidió "que baje las horas de trabajo" y "que se desconecte del celular".

Chiche Gelblung: Martín Fierro de Cable 2022 de Oro

El reconocido conductor Samuel "Chiche" Gelblung gano el Premio Martín Fierro de Cable de Oro. Comentó sobre su larga trayectoria que "soy un periodista de lo chiquito".

Fiel a su estilo directo y popular respondió sobre la actualidad económica y política del país: "Si queres entender la crisis, no podes ver la macro”. Además, apuntó que "los políticos no saben hablar, no tienen ideas, hacen de cronistas, todos te explican la realidad”.