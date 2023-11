Internaron de urgencia a Chiche Gelblung y Milei fue a visitarlo

Desde la cuenta de la Oficina del Presidente electo en redes sociales, detallaron que "Javier Milei visitó esta tarde al periodista Chiche Gelblung, quien se encuentra internado en el Sanatorio Mater Dei de la Ciudad de Buenos Aires".

Comunicado de la oficina del Presidente Javier Mieli sobre la visita al comunicador argentino Redes Sociales

¿Qué pasa con la salud de Chiche Gelblung?

De acuerdo con los comentarios de sus allegados, el comunicador Chiche Gelblung se había realizado unos estudios médicos recientemente, porque se sentía muy débil.

Esto sucedió hace 3 días, cuando el mediático pasó por el Mater Dei para estabilizar su situación de salud, ya que los parámetros salieron mal, por causa de su insuficiencia renal.

Gelblung renunció al programa Polémica en el bar en América, y continuaba con su emisión en Crónica TV y en la dirección del portal Infoveloz.

Milei en la entrevista con Gelblung en octubre de 2023 Redes Sociales

La entrevista de Chiche a Milei que duró 2 horas

El periodista entrevistó durante 2 horas al presidente electo Javier Milei, en Crónica, en octubre pasado antes del balotaje en donde el líder de LLA resultó ganador. Tras ser consultado por la nota extensísima, Chiche resaltó: "No me dí cuenta, no me había dado cuenta que fue la entrevista más larga.

Además, se refirió a las definiciones que dio el libertario: "Aclaró lo de dolarización, pero soy un mal evaluador de mis entrevistas, siempre creo que son malas". Sobre la calidad del diálogo con su entrevistado Gelblung aclaró que su objetivo es que disfruten: "Trato que la gente la pase lo mejor posible sin dejar de preguntar lo que quiero preguntar".