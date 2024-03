Inminente expulsión en Gran Hermano 2023 por una revelación de afuera

Todo comenzó cuando Isabel se acercó a Emmanuel mientras él desayunaba para preguntarle si tenía algún problema personal con ella. De un momento a otro, la participante le contó: "Pensá que todos los que estamos, estamos distintos... Por algo será. No es lo mismo estar acá que estar afuera. No podemos volver igual, por eso te lo estoy diciendo. No estoy hablando nada, de última me voy yo".