Ingrid Grudke mostró su microbikini tricolor que busca ser tendencia de verano

Ingrid Grudke eligió una microbikini tricolor para una sesión de fotos en la playa . La fisicoculturista llamó la atención de sus fans en Instagram con este conjunto que vistió en la costa de Mar del Plata. Conocida por su estilo de vida saludable y su pasión por el fitness, no pierde la oportunidad de sumarse a las últimas tendencias de moda mientras comparte su jornada de bienestar y entrenamiento con sus seguidores.

Este estilo de bikini, que destaca por su combinación de colores y formas geométricas, se posiciona como uno de los más elegidos de la temporada.

Ingrid Grudke microbikini Instagram

A orillas del mar, Ingrid Grudke mostró su look completo: pelo suelto y anteojos de sol de gran tamaño. Junto a la imagen, compartió un mensaje inspirador: “Hoy 7:30 de la mañana en Mar del Plata. Disfruto tanto del ‘hoy y ahora’, cada momento que me brinda la vida lo disfruto con intensidad, los lugares, en familia, amigos y con la gente que me rodea en ese momento”.

Además, motivó a sus seguidores a explorar y apreciar el mundo con plenitud, usando etiquetas como “vida fit” y “vivir sin filtros”, demostrando lo importante que es para ella, el bienestar y la moda.

Ingrid Grudke microbikini Instagram

Ingrid Grudke microbikini Instagram

Zaira Nara posó con la microbikini con brillos que promete ser tendencia en la temporada

Zaira Nara actualizó su Instagram vistiendo una microbikini que marca tendencia. La modelo eligió un traje de baño de lurex con brillos, una de las modas más elegidas por las famosas a lo largo del año. La influencer demostró con esta publicación su habilidad para mezclar estilo, comodidad y elegancia.

La modelo se mostró en su última publicación en redes sociales vistiendo una microbikini de dos piezas en color nude con destellos brillantes, un clásico renovado de la marca Sweet Lady.

Este conjunto, con un corpiño triangular y una bombacha XS, refleja su gusto por los diseños sofisticados pero a la vez prácticos. En estas imágenes, a la influencer se la pudo ver relajada y con una actitud audaz, características que definen su estilo único.

Zaira Nara microbikini Instagram

Las redes sociales respondieron positivamente. Sus seguidores dejaron miles de “me gusta” y comentarios elogiando su look. Zaira Nara demuestra una vez más su dominio sobre las tendencias actuales de microbikinis y su influencia en el mundo de la moda entre sus fans.

Zaira Nara microbikini Instagram