Ingrid Grudke sobre abusos en el modelaje: "En un casting quedas o no quedas y no necesitas ir a tomar un cafecito"

El mal momento de Ibai Llanos en México: "No puedo ni sentarme"

La famosa cambió el rumbo de su vida al dedicarse al fisicoculturismo y a participar en torneos internacionales. "Me gustaría que las chicas entiendan que eso no está bien. Que cuando es un casting, quedas o no quedas, no necesitas ir a tomar un cafecito y no necesitas salir con nadie para quedar en un trabajo. Un casting es una entrevista de trabajo", dijo.

En el programa +Caras de Caras TV, el conductor Héctor Maugeri le preguntó si era cierto que abusaron de ella a los 23 años. Entonces, Grudke detalló que fue víctima de "el manoseo y algunas cosas más que no quiero entrar en detalles porque hay personas o nombres que no podes dar".

En un duro testimonio, reflexionó sobre ciertas situaciones de abuso sexual y de poder: "Ahora me doy cuenta de que es un abuso, pero en ese momento era como un 'bueno, está bien', y a veces era 'este me molesta tanto que bueno, está bien, veni, vamos para el fondo y ya está, así me dejas de molestar'".

Más adelante remarcó lo que le pasó en un comercial yo era la protagonista con un varón y el director se le tiró encima: "Me sentí muy incómoda y me escapé, y hasta el modelo se daba cuenta de que eso no estaba bien. Yo creo que todas las mujeres en algún momento sufrieron ese acoso de que 'hago con vos lo que quiero'".

Embed

"Me hago cargo de lo que digo"

En la entrevista exclusiva en televisión en Caras, Grudke asumió los abusos en su juventud: “Me hago cargo de lo que digo, y es que un hombre te molesta mucho porque quiere salir con vos, y en realidad solo quiere tener sexo con vos, y era como ‘no es que me gusta tanto, pero ya está', y ahora lo pienso y me preguntó por qué dije que sí en ese momento".

En su descargo, trazó una diferencia entre los tiempos en que estas situaciones se normalizaban en el mundo de la moda: "Ahora hablamos las mujeres, contamos, y cuando analizo, por ahí ahora lo digo de manera simple, pero es porque justamente hablando con amigas te das cuenta de que eso es un abuso también”.

"Pasa y pasó todo el tiempo"

Grudke aseguró que hace poco tiempo se enteró de que antes de un desfile quiseron abusar de tres modelos que eran menores de edad: "Nenas menores de edad, incluso, les decían que pasen por un salón a hacerse unas fotos donde hay un fotógrafo y una productora, y cuatro señores mirando. No está bien. Sí, pasa y pasó todo el tiempo".