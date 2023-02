Inesperado: el grito fulminante en Gran Hermano que derivó en un cara a cara entre Julieta y Camila

Cuando Disney decidió mandar a placa a la cantante le pidió a la gente que su jugada sea “un secreto” entre ella y los televidentes. “Vengo a usar mi fulminante. Primero voy a confesar algo que me la baja un poco y es que ya estoy pensando que en la semana van a venir a gritarlo y esas cosas, así que le quería pedir a la gente si podía quedar entre nosotros, que sea nuestro secreto . Si se tiene que picar, que se pique. La vida es una sola y la fulminante también es una y no me quiero quedar con las ganas de hacerla”, había dicho en el confesionario.

Lamentablemente, su forma de jugar no le salió tal como la tenía pensado. Es que, al fulminar a la rubia de Ituzaingo creyó que tanto ella o Pestañela podrían “zafar” de placa, pero no sucedió.

La última participante en salir fue nada más ni nada menos que Daniela, quien abandonó la casa con el 53,17% de los votos estando mano a mano frente a Camila.

Además, el plan de que nadie se entere que ella usó la opción de mandar a la votación a una participante sin tener la oportunidad de ser salvada tampoco le salió bien: un drone sobrevoló la casa y delató a la joven actriz.

“Camila, Julieta te hizo la fulminante”, se escuchó desde el exterior con un megáfono, casualmente, cuando ella estaba en el jardín.

El cara a cara entre Julieta y Camila luego de que un grito alertara sobre la fulminante

Tras ser delatada, la bailarina tomó la decisión de enfrentar a Latanzzio y se la notó un tanto incómoda. “Cami, ¿podemos hablar un toque?”, al encaró.

Ya estando solas en el living, Julieta le explicó: “Yo sabía que muchos iban a ir contra vos y que te iban a dar dos puntos, y que el resto de los puntos iban a ir para mí y para Dani. Entonces dije 'antes de darme por vencida y que las 2 vayamos a placa, voy a hacer una jugada. La saco a Cami de placa y entonces, tienen que ser muchas más las coincidencias para que caigamos las 2'. Me salió mal pero también podría haber salido bien”.

Fiel a su estilo, tranquila, Camila le remarcó que también sabía que iba a estar nominada. “Igual no me molesta, Ju”, le remarcó, pero la modelo insistió: “Ya sé pero bueno te lo digo porque cuando lo veas, vas a ver que lo hice por eso, no tengo el c... sucio para decírtelo porque fue una jugada. Me la rebusqué más pero bueno hablándolo con Dani, ella también nos veía a las 2 en placa. Yo dije 'bueno, si se amplían los votos, quizás no caemos por pocos puntos”.

“Está perfecto, Ju. Gracias por venir a decírmelo”, cerró la pianista.