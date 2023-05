Inesperado cruce: Santiago del Moro en guerra con una reconocida panelista

Uno de los conductores estrella del último tiempo es Santiago del Moro , quien condujo MasterChef y Gran Hermano. No se le conocieron peleas ni escándalos de ningún tipo hasta hoy: Marina Calabró reveló por qué se peleó con el conductor, quien fue su compañero y amigo.

Gran Hermano Santiago del Moro Redes sociales

"Nunca estuve peleada con Santiago. Con él tengo confianza, le jorobó que le dijera que no se 'envidie’. Pero no, pelearme con del Moro es como discutir con mi hermana o con mi hija", expresó y dio a entender que hay confianza como para que un comentario no afecte la amistad.

Y continuó en Lanata Sin Filtr: "Está un poco malcriado, está muy acostumbrado al elogio. Todo lo que suene ahí en el medio, entre el elogio y la crítica, por las dudas, él se enoja”.

En cuanto a la conducción del Martín Fierro que finalmente lo hará Marley junto a Susana Giménez: "Del Moro es un soldado de Telefe, si se lo pedían, él lo hacía. Pero creo que no tenía interés en hacerlo. Yo hablé con él y le gusta ir a disfrutar la fiesta".