Ronaldinho vuelve a jugar: a los 46 años, el astro brasileño fue anunciado por un club europeo

Ronaldinho volvió a ser noticia del fútbol mundial. Mientras disfruta del Mundial 2026 en Estados Unidos, el brasileño de 46 años confirmó su desembarco en el Ravenna Calcio, una noticia que sacudió al mundo del deporte.
Volverá al fútbol en un club del ascenso de Italia. "Nuevo escudo, la misma sonrisa", expresó.
Ronaldinho volvió a ser noticia del fútbol mundial. Mientras disfruta del Mundial 2026 en Estados Unidos, el brasileño de 46 años confirmó su desembarco en el Ravenna Calcio, una noticia que sacudió al mundo del deporte.
"Nuevo escudo, la misma sonrisa. Tengo ganas de volver a divertirme con la pelota y comenzar una nueva historia junto a Ignazio y toda la familia Cipriani", expresó el exjugador en declaraciones a medios italianos.
La operación fue impulsada por Ignazio Cipriani, presidente del club y heredero de la reconocida familia de empresarios gastronómicos que tiene restaurantes en distintas partes del mundo, incluida la Argentina. El dirigente celebró la llegada del brasileño y destacó la influencia que tuvo en varias generaciones de futbolistas.
La presentación oficial se realizará en Miami, donde el club también llevará adelante una acción solidaria junto a Street Soccer USA, organización que promueve la inclusión social a través del deporte.
La última vez que Ronaldinho disputó un encuentro oficial fue el 26 de septiembre de 2015, cuando vistió la camiseta de Fluminense en la derrota 4-1 frente a Goiás por el Brasileirao.
Su paso por el club carioca duró apenas tres meses. En total, disputó nueve partidos y no logró convertir goles ni registrar asistencias. Días después, rescindió su contrato de común acuerdo y nunca volvió a jugar profesionalmente.
Aunque anunció oficialmente su retiro en enero de 2018, su despedida de las canchas se había producido, en los hechos, tres años antes.
A lo largo de su trayectoria profesional, Ronaldinho disputó 647 partidos oficiales, convirtió 236 goles y repartió 181 asistencias entre clubes y selección brasileña.
Su palmarés incluye 19 títulos oficiales, entre los que sobresalen:
A nivel individual, recibió el Balón de Oro en 2005 y fue elegido dos veces consecutivas como Jugador Mundial de la FIFA, en 2004 y 2005.