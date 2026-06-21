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Ronaldinho vuelve a jugar: a los 46 años, el astro brasileño fue anunciado por un club europeo

Volverá al fútbol en un club del ascenso de Italia. "Nuevo escudo, la misma sonrisa", expresó.

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¿Ronaldinho vuelve a fútbol?: a los 46 años
¿Ronaldinho vuelve a fútbol?: a los 46 años, el astro brasileño fue anunciado por un club europeo

Ronaldinho volvió a ser noticia del fútbol mundial. Mientras disfruta del Mundial 2026 en Estados Unidos, el brasileño de 46 años confirmó su desembarco en el Ravenna Calcio, una noticia que sacudió al mundo del deporte.

El último adiós a Gaspar.
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"Nuevo escudo, la misma sonrisa. Tengo ganas de volver a divertirme con la pelota y comenzar una nueva historia junto a Ignazio y toda la familia Cipriani", expresó el exjugador en declaraciones a medios italianos.

La operación fue impulsada por Ignazio Cipriani, presidente del club y heredero de la reconocida familia de empresarios gastronómicos que tiene restaurantes en distintas partes del mundo, incluida la Argentina. El dirigente celebró la llegada del brasileño y destacó la influencia que tuvo en varias generaciones de futbolistas.

La presentación oficial se realizará en Miami, donde el club también llevará adelante una acción solidaria junto a Street Soccer USA, organización que promueve la inclusión social a través del deporte.

El último partido oficial de Ronaldinho

La última vez que Ronaldinho disputó un encuentro oficial fue el 26 de septiembre de 2015, cuando vistió la camiseta de Fluminense en la derrota 4-1 frente a Goiás por el Brasileirao.

Su paso por el club carioca duró apenas tres meses. En total, disputó nueve partidos y no logró convertir goles ni registrar asistencias. Días después, rescindió su contrato de común acuerdo y nunca volvió a jugar profesionalmente.

Aunque anunció oficialmente su retiro en enero de 2018, su despedida de las canchas se había producido, en los hechos, tres años antes.

Los números y títulos de una carrera legendaria

A lo largo de su trayectoria profesional, Ronaldinho disputó 647 partidos oficiales, convirtió 236 goles y repartió 181 asistencias entre clubes y selección brasileña.

Su palmarés incluye 19 títulos oficiales, entre los que sobresalen:

  • Mundial de Corea-Japón 2002 con Brasil.
  • Copa América 1999.
  • Copa Confederaciones 2005.
  • UEFA Champions League 2005/06 con Barcelona.
  • Dos títulos de LaLiga con Barcelona.
  • Dos Supercopas de España.
  • Serie A de Italia 2010/11 con Milan.
  • Copa Libertadores 2013 con Atlético Mineiro.
  • Recopa Sudamericana 2014.
  • Campeonato Mineiro 2013.
  • Campeonato Carioca 2011 con Flamengo.
  • Campeonato Gaúcho 1999 con Gremio.
  • Copa Sul 1999.
  • Copa Intertoto 2001 con Paris Saint-Germain.

A nivel individual, recibió el Balón de Oro en 2005 y fue elegido dos veces consecutivas como Jugador Mundial de la FIFA, en 2004 y 2005.

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