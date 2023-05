Impactante imagen: Vero Lozano mostró cómo quedaron sus pies tras su accidente en Aspen

Pies de Vero Lozano Redes sociales

“Casi, hay días que me duele mucho por la mañana. Día a día me siento mejor”, expresó en esa misma imagen. Hace algunos meses, cuando se cumplió el año del accidente, habló sobre el hecho: “Hubo cosas oscuras que no mostré, me enojé mucho, decía mucho por qué mierda pasa esto, falta un montón, vi el agujero negro y fue muy palpable la importancia de la actitud y de la decisión que idealmente uno tiene que tomar”.

Luego de superar etapas, pudo volver a ponerse tacos hace algunas semanas y, de a poco, va contando intimidades sobre ese momento, ya que aseguró tener sus tiempos.