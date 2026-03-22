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Ideal para el finde largo: una emotiva película llegó a Netflix y rápidamente está entre las tendencias

Con una duración de 1 hora y 36 minutos, el film combina drama y reflexión en una narrativa inspiradora que invita a cuestionar nuestras prioridades.

¿Cuál es la emotiva película que llegó a Netflix y rápidamente está entre las tendencias?.

¿Cuál es la emotiva película que llegó a Netflix y rápidamente está entre las tendencias?.

Ideal para el finde largo: dirigida por Jayme Monjardim y estrenada originalmente en cines el 13 de septiembre de 2019, esta historia de 1 hora y 36 minutos propone una reflexión sobre el verdadero significado del éxito. ¿Cuál es la emotiva película que llegó a Netflix y rápidamente está entre las tendencias?

El vendedor de sueños (2016), una película brasileña disponible en Netflix basada en la novela de Augusto Cury, está protagonizada por César Troncoso (Mellon Lincoln) y Dan Stulbach (Julio César). 
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Cuál es la trama de El vendedor de sueños, la película cargada de emoción que es de lo más visto de Netflix

El film sigue a Julio César, un psicólogo que atraviesa una profunda crisis existencial y llega al punto de intentar suicidarse. Su vida cambia cuando un misterioso mendigo, llamado Mestre, lo rescata. Juntos, los dos personajes, unidos por la falta de dinero y felicidad, desarrollan una amistad que los lleva a buscar un camino distinto: fundar una asociación destinada a lograr lo que el dinero no puede ofrecer, aprendiendo a valorar lo que realmente importa en la vida.

La producción, cuyo título original es O Vendedor de Sonhos, recibió críticas mixtas: algunos espectadores destacan su mensaje inspirador y motivador, mientras que otros la consideran predecible. Aun así, su impacto emocional la convierte en una opción ideal para disfrutar en un fin de semana largo, especialmente para quienes buscan historias reflexivas y emotivas.

El vendedor de sueños

Sinopsis de El vendedor de sueños, la emotiva película que llegó a Netflix

El vendedor de sueños llegó a Netflix y rápidamente se posiciona entre las películas más vistas. Dirigida por Jayme Monjardim, esta película brasileña de drama cuenta la historia de Julio César, un psicólogo profundamente decepcionado con su vida, al punto de intentar suicidarse. Su destino cambia cuando conoce a Mestre, un mendigo que lo salva y lo invita a descubrir un camino distinto hacia la felicidad. Juntos, desarrollan una amistad peculiar y crean una asociación que busca alcanzar lo que el dinero no puede ofrecer, mostrando que el verdadero éxito está en los valores y relaciones humanas.

Tráiler de El vendedor de sueños

Embed - El vendedor de suenos - Trailer espanol (HD)

Reparto de El vendedor de sueños

El elenco principal está encabezado por Dan Stulbach, César Troncoso y Thiago Mendonça, con la participación de Leonardo Medeiros. La dirección está a cargo de Jayme Monjardim, quien logra transmitir una historia conmovedora que conecta con la audiencia y refleja la lucha interna de los personajes por encontrar sentido y propósito en la vida.

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