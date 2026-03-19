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Rancho de caballos, drama familiar y múltiples historias: esta famosa serie llegó a Netflix con nuevas temporadas

Conoce sinopsis, reparto, tráiler y curiosidades de esta historia de amor, familia y animales.

La famosa serie canadiense de vida rural que llegó a Netflix con todas sus temporadas combina drama familiar y un escenario campestre.

La famosa serie canadiense de vida rural que llegó a Netflix con todas sus temporadas combina drama familiar y un escenario campestre.

Rancho de caballos, drama familiar y múltiples historias: la famosa serie canadiense de vida rural que llegó a Netflix con todas sus temporadas, combina drama familiar, comedia y vida campestre.

 Su enfoque realista y emocional la acerca a otras historias del género, pero con una identidad propia centrada en Latinoamérica.
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No es solo una producción sobre caballos; es un relato de resiliencia, familia y crecimiento personal. Cada temporada muestra cómo enfrentar la pérdida, mantener tradiciones y fortalecer los vínculos afectivos mientras se viven aventuras en un entorno campestre lleno de desafíos y aprendizajes.

Cada episodio tiene una duración aproximada de 60 minutos y la propuesta estuvo a cargo de compañías como Bell Broadcast and New Media Fund, Rescued Horse Season One, Seven24 Films y la Canadian Broadcasting Corporation (CBC). Por otro lado, la narrativa cuenta con una votación de 6,6/10 en Filmaffinity basada en 38 votos, lo que refleja la opinión de su audiencia sobre este guion fraternal y de fortalecimiento.

Heartland

Sinopsis de Heartland, la serie que llegó a Netflix con todas las temporadas

La historia sigue a Amy (Amber Marshall) y Lou (Michelle Morgan), dos hermanas que dejan Nueva York para mudarse al rancho de su abuelo Jack (Shaun Johnston) en Alberta, Canadá, tras la inesperada muerte de su madre.

El rancho Heartland, lleno de caballos y desafíos diarios, se convierte en el escenario de múltiples historias de amor, superación y conflictos familiares, mostrando la fuerza de los lazos fraternales y la conexión con los animales.

Tráiler de Heartland

Embed - Heartland, Season 19 | Official Trailer!

Reparto de Heartland

  • Amber Marshall como Amy Fleming
  • Michelle Morgan como Lou Fleming
  • Shaun Johnston como Jack Bartlett
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