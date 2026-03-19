Esta serie colombiana de amor adolescente estrenó su última temporada en Netflix y es furor: de cuál se trata La primera franquicia original de Netflix íntegramente producida en Colombia llega a su desenlace con una cuarta entrega que traslada a la tribu del 364 a los turbulentos años ochenta. + Seguir en







A lo largo de tres entregas anteriores, la serie acumuló reconocimientos como siete premios India Catalina en 2024. La primera vez

La primera vez es una de las series latinoamericanas más exitosas del catálogo de Netflix desde su lanzamiento en febrero de 2023, y su cuarta y última temporada llegó a la plataformaesta semana. Creada por Dago García y producida por Caracol Televisión, la historia narra el recorrido de Camilo Granados en su intento de seducir a Eva Samper, con una Bogotá que transita desde los años setenta hasta la agitada década del ochenta como telón de fondo.

Lo que distingue a esta producción dentro del género juvenil es su capacidad de funcionar en dos registros simultáneos: como espejo de nostalgia para quienes vivieron esa época y como ventana de descubrimiento para las generaciones más jóvenes. Esa capacidad de tender puentes entre épocas explica en buena medida la fidelidad de su audiencia a lo largo de cuatro temporadas.

La temporada final ubica a los protagonistas ante decisiones que ya no tienen margen para el error. La publicación de la primera novela de Camilo, el peso de una Colombia en crisis y la transición inevitable hacia la adultez ponen a prueba todo lo que la tribu del 364 construyó. Con la dirección de Laura Tatiana Bohórquez y Mónica Botero, y el elenco principal completo, el cierre de La primera vez promete ser uno de los estrenos más esperados del año en el catálogo latinoamericano de Netflix.

La primera vez La primera vez Sinopsis de La primera vez, la serie colombiana que tiene su final en Netflix Cuando Eva Samper llegó a un colegio masculino de Bogotá a mediados de los setenta, su rebeldía y su inteligencia transformaron para siempre la vida de Camilo Granados y de todos los que la rodeaban. A lo largo de tres temporadas, la historia siguió a la tribu del 364 a través del primer amor, la amistad, los errores y los aprendizajes propios de la adolescencia, con el contexto social y político de Colombia funcionando siempre como un personaje adicional.

La cuarta temporada retoma la historia en los años ochenta, una década de inestabilidad creciente y transformaciones profundas en el país. La publicación de la primera novela de Camilo desencadena conflictos que no esperaba y obliga a cada personaje a enfrentarse a su propia identidad. El romance entre Camilo y Eva vuelve al centro de la trama, aunque esta vez rodeado de mayor ambigüedad y amenazas externas.

La primera vez La primera vez Tráiler de La primera vez Embed - La primera vez | Tráiler oficial | Netflix Reparto de La primera vez Francisca Estévez como Eva Samper

Emmanuel Restrepo como Camilo Granados

Julián Cerati

Verónica Orozco como Ana

Santiago Alarcón como José Granados

Sergio Palau

Brandon Figueredo

Mateo García

María Cecilia Botero como Lucy Cepeda

Sara Pinzón

Juliana García