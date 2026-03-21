Ideal para el fin de semana largo: esta serie animada de Netflix es perfecta para ver en familia y está siendo furor La serie logra capturar la imaginación de los más chicos con una estética vibrante y una narrativa ágil. + Seguir en







Los nuevos estrenos en Netflix produidos por Spin Master Entertainment

Con el fin de semana largo a la vuelta de la esquina, las familias argentinas buscan el contenido ideal para maratonear juntos, y Netflix parece haber dado en el clavo con su última gran apuesta: Academia Unicornio (Unicorn Academy). Basada en la exitosa serie de libros de Julie Sykes, esta producción ha escalado rápidamente a los primeros puestos del ranking de lo más visto.

Lo que diferencia a la serie de otras propuestas del género es su enfoque en el "vínculo de almas", una conexión profunda entre humano y criatura que solo se logra a través de la confianza y la autenticidad. La serie se posiciona como un refugio de optimismo y fantasía, ideal para desconectar de la rutina escolar y laboral.

Sinopsis de Academia unicornio, la serie animada perfecta para ver en familia Academia Unicornio - Netflix Series La trama nos transporta a la Isla Unicornio, un lugar místico donde un grupo de adolescentes elegidos debe aprender a vincularse con sus propios unicornios para desbloquear poderes mágicos y proteger el equilibrio del mundo. Lejos de los cuentos de hadas tradicionales y edulcorados, esta academia presenta desafíos reales, misterios ancestrales y una dosis de acción que mantiene el ritmo en cada episodio.

Tráiler de Academia unicornio Embed - Academia Unicornio (Nueva serie) | Tráiler | Netflix Reparto de Academia unicornio Reparto Principal de Voces (Original en inglés):

Sophia Mendoza: Sara Garcia

Ava Banji: Sadie Laflamme-Snow

Layla Fletcher: Kamaia Fairburn

Isabel Armstrong: Gabbi Kosmidis

Valentina "Val" Furi: Kari Wong

Rory Carmichael: Kolton Stewart IMDb Voces de Doblaje al Español Latino (Destacadas):

Sophia Mendoza: Regina Tiscareño

Ava Banji: Erika Langarica

Layla Fletcher: Montserrat Aguilar

Rory Carmichael: Nando Fortanell